Six se hace con el 93% de BME, pero el gestor de la Bolsa española seguirá cotizando

La opa por BME ha concluido con final feliz para el grupo español, que siempre deseo a Six como comprador, y también para la firma helvética, que desde que lanzó la oferta en octubre del año pasado se ha mantenido extremadamente firme en la operación pese a todas las incertidumbre. La opa, a 32,98 euros por acción, ha sido aceptada por dueños de 77,89 millones de acciones, el 93,16% del capital de BME.

El periodo para aceptar la oferta concluyó el pasado viernes 5 de junio el 11 de mayo. BME contaba con unos 56.000 minoritarios que tienen entre el 35% y el 40% del capital. Six explicó en el folleto de la opa que no excluirá a la empresa que capitanea Javier Hernani como consejero delegado salvo que los particulares se queden con menos de un 5%. El porcentaje de capital flotante, del 6,84%, será superior a este umbral, lo que blinda la presencia en el parqué del dueño de la Bolsa de Madrid.

El grupo helvético adelanta que, si BME se mantiene más adelante en Bolsa, hará que sea un valor líquido sí o sí. Y para ello plantea una colocación, ya sea a través de una OPV como hizo Endesa en 2014, de una venta acelerada o incluso una ampliación de capital. No revela la fórmula.

“En el caso de que el capital flotante (free float) fuera inferior al 15%, Six analizará si es viable aumentarlo [...] en los dos años siguientes a la liquidación de la oferta”, indica en el folleto. La cláusula que incluye: tiene que darse que “las condiciones de mercado lo permitan y que sea económicamente viable”.

En una entrevista publicada en CincoDías el pasado 29 de mayo, el consejero delegado de Six, Jos Dijsselhof, adelantó que el actual CEO de BME, Javier Hernani, formará parte del Executive Board [el máximo órgano de dirección de la compañía] de Six y que seguirá siendo el consejero delegado de BME. "Formará parte de mi equipo sénior y será una persona fundamental que pilotará la combinación de Six y BME y me reportará directamente a mí", señaló.