Cos defiende las compras del BCE para evitar una espiral deflacionista

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha defendido la decisiva actuación del BCE, que elevó ayer hasta 1.35 billones su programa de compras de deuda, ante el creciente riesgo de deflación. "Los riesgos de deflación han aumentado y ese es uno de los las razones por las que el Banco Central Europeo está tomando estas medidas, para asegurar que el riesgo no se materialice", aseguró Cos, miembro también del consejo de gobierno del BCE, en una entrevista con Bloomberg News.

"Estoy entre los que piensan que esta crisis es esencialmente desinflacionaria, en el sentido de que los problemas de baja inflación son acumulativos", añade el banquero, en referencia a la posibilidad de una espiral depresiva de precios y salarios si la economía no recibe estímulos.

Hernández de Cos asegura que la demanda seguirá siendo débil, incluso cuando se levantan las medidas de confinamiento. Espera que los consumidores se mantengan prudentes y ahorren, preocupados por perder sus trabajos o por un rebrote del coronavirus, citando la alta correlación entre el desempleo y las tasas de ahorro en España.

Las compras de deuda del BCE, que anunció ayer un aumento de éstas en 600.000 millones de euros y una prórroga del programa hasta 2021, permitirán aliviar la carga de la deuda que están contrayendo los gobiernos para financiar la respuesta al virus y evitar que los altos tipos de interés fuercen una caída aún mayor de la demanda y de los precios. "Cuando la incertidumbre es muy alta por ejemplo, cuando existe el riesgo de una baja inflación o deflación, la respuesta de la política monetaria tiene que ser aún más contundente y rápida", dijo Hernández de Cos. "No tenía ningún sentido dudar hasta el último minuto sobre cuándo vas a actuar extenderte y por cuánto. Cuanto antes, mejor."

Las proyecciones del BCE muestran que la inflación está muy por debajo de su objetivo. La autoridad ha recortado su previsión al 1,3% para el 2022, en comparación con el objetivo del 2%. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, enfatizó en la prensa conferencia del jueves que el objetivo del programa de bonos de pandemia es doble: para calmar la volatilidad del mercado que podría fragmentar la eurozona y para reducir el riesgo de que la inflación se quede por debajo del mandato del banco.

La cuestión de la fragmentación del mercado "sigue presente pero ha más o menos estabilizada, precisamente como consecuencia de esta programa", dijo Hernández de Cos. El BCE ha incrementado sus compras de deuda italiana en particular; el gobernador del Banco de España ha adelantado que la institución continuará ejecutando el programa según sea necesario. "La clave de la capital es un punto de referencia que está ahí, pero no es un de la restricción a corto plazo", dijo en referencia al reparto de las compras de deuda vinculado al peso de cada economía. "Lo importante es que vamos a seguir ejerciendo la flexibilidad total del programa sin considerar la clave de capital como una restricción".

Añadió Cos que el consejo del banco no discutió la posibilidad de comprar bonos que caen por debajo de un grado de inversión, conocidos como ángeles caídos, pero eso "obviamente no significa no lo discutiremos en el futuro". También ha alabado los planes de gasto de los gobiernos en las economías afectadas por la pandemia: "En esta crisis, hay más de un equilibrio", dijo. "La respuesta fiscal nacional ha sido muy fuerte y la reacción europea está mejorando progresivamente".