Los problemas con los ERTE y los ICO que limitan la liquidez de autónomos y pymes

La vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, ha manifestado en una entrevista en Onda Cero que los administradores en régimen asimilado al régimen general no pueden recurrir al ERTE porque “no cotizan”.

Ferrero ha señalado que son “muy malas noticias” para estas personas, ya que mientras que los administradores de empresas que sí están dados de alta como autónomos pueden acceder a la prestación por cese de actividad, en el caso de los que están en régimen asimilado “no es posible”.

Algo similar, ha expuesto, ha ocurrido con las empleadas del hogar que “se ha tenido que hacer una prestación específica por desempleo porque tampoco cotizaban hasta ahora, por lo que es uno de los colectivos olvidados y abandonados”, ha señalado.

Los ERTEs en comercios

En cuanto a los ERTEs de los comercios, Ferrero ha respondido a inquietudes de profesionales de la peluquería señalando que “hay que dar flexibilidad” a las empresas a la hora de reiniciar su actividad. “Si no te permiten abrir la actividad al completo no puedes recuperarlo al completo, hay que dar certeza a la gente, no puedes obligarles a reabrir. Hay mucha incertidumbre y medio”.

Líneas ICO

Por otro lado, la vicepresidenta de ATA ha denunciado el procedimiento que se está llevando a cabo en el caso de las líneas ICO, “hay muchos problemas con eso, tenemos constancia de que hay demanda por parte de 800.000 pymes y autónomos que lo han solicitado”, ha expuesto apuntando que la línea la han conseguido no más de 200.000. “El Gobierno tiene que actuar sobre las condiciones de solvencia que se requiere a las personas, hay que hacer reserva específica para pequeña financiación”, ha dicho antes de alertar que a muchos autónomos les llegará la ayuda “cuando estos ya no estén”.

Sobre las cuotas de la Seguridad Social también ha hablado. En ese caso ha dicho que la cuota va a seguir siendo la misma, aunque “se mantiene durante mayo, junio y julio la posibilidad de acogerse a una moratoria de esas cuotas”.