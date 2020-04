El Gobierno aprueba 30 medidas laborales y fiscales para la nueva prórroga del estado de alarma

Santiago Barón

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno: para que el acuerdo se realice correctamente, es importante "la participación de patronal y sindicatos". "No ha habido una transformación de calado en nuestro país que no haya ido de la mano de ellos", dice la portavoz. Sin ellos, no se podrán sentar "las bases para una recuperación". El presidente se reunirá con patronal y sindicatos el próximo jueves a las 11 de la mañana.