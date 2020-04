El 92% de los autónomos padece una bajada de su actividad en la crisis del COVID-19

El 40% de los trabajadores autónomos ha tenido que reducir su actividad al 100% y un 19,6% afirma que se ha visto reducida en un 75%. Esos son algunos de los datos principales que se desprenden de la encuesta realizada por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) a 1.887 autónomos para conocer de primera mano la opinión y la situación de los autónomos estos días.

Únicamente el 3,7% de los autónomos encuestados señala que su actividad no ha bajado y el 2,6% apunta que no es que no haya bajado sino que ha aumentado su carga de trabajo en este periodo de confinamiento.

Además, el 20,6% de los autónomos afirma salir a la calle trabajar, pero en mucha menor medida que lo haría de forma habitual. Únicamente el 4,4% de los autónomos encuestados por ATA afirman salir a la calle a trabajar de forma habitual. A eso hay que añadirle que el 73,9% se encuentra actualmente confinados en casa. De ellos, el 50,4% afirma que está además sin trabajar absolutamente nada.

Suspenden las medidas del Gobierno

Aparte de eso, en la encuesta también se desprende lo que opina el colectivo sobre las medidas adoptadas por el Gobierno durante la crisis de la Covid-19. El 80,26% de los autónomos encuestados suspenden las medidas puestas en marcha. La nota media que le dan a gestión de dichas medidas es de un 2,67 sobre 10 y solo únicamente el 5,8% de los autónomos encuestados las valoran con una puntuación superior al 7, es decir, un notable.

Las únicas medidas mejor valoradas han sido las medidas extraordinarias para la realización de ERTEs por fuerza mayor y causas económicas que han conseguido una puntuación de un 2,23 sobre 5. Le sigue el cese de actividad, al que valoran con un 2,15 sobre 5 y la moratoria de hipotecas, con un 2,03.

En el lado opuesto de la balanza se sitúan las medidas que tienen que ver con la compatibilización de las pensiones mínimas de viudedad, orfandad, discapacidad así como la moratoria en las cuotas a la Seguridad Social , que reciben una puntuación de un 1,86 de media sobre 5.