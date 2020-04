Ibex: los mercados europeos se esfuerzan por mantener el buen tono

Los inversores europeos quieren prolongar las subidas, animados por el cierre de ayer en Wall Street, que sumó cerca del 8%. Los futuros europeos apuntan a leves alzas, en torno a medio punto porcentual, alzas similares a los futuros estadounidenses. La perspectiva de que la pandemia de coronavirus puede empezar a estabilizarse en Europa anima las ganancias.

Los datos de Italia y España apuntan a que, al menos, los contagios por coronavirus muestran cierta tendencia a la baja. En Estados Unidos aún no se ha alcanzado el pico de infecciones, pero en algunas ciudades com Nueva York ek ritmo tambiñen se ha frenado y las expectativas apuntan ahora a que la expansión puede no ser tan rápida como en un principio se estimó. Las cifras, con todo, apuntan a cerca de 1,5 millones de infectados y más de 70.000 muertes en todo el mundo.

En Europa, los inversores permanecen atentos a la hospitalización e ingreso en la UCI del primer ministro británico, Boris Johnson. La libra baja un 0,4% frente al dólar y también cae frente al euro.

El euro por su parte sube un 0,4% contra el dólar y se sitúa en 1,0834 dólares.

El foco de los inversores también apunta al mercado de petróleo, ya que los días 8 y 9 de abril se celebra una reunión (a distancia) la OPEP+ que supuestamente rubricará un acuerdo entre Riad y Moscú para recortar la producción. Después de la decepción que supuso el retraso de esa cita, que en principio estaba programada para el lunes, el barril de Brent sube este martes un 3% y supera los 34 dólares.