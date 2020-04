María Jesús Montero: “Lo primero es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana”

Ante la ralentización de los contagios, el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere recuperar la normalidad lo antes posible. De hecho, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha subrayado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "lo primero es intentar recuperar la normalidad laboral la próxima semana". Aunque el estado de alarma seguirá vigente, Montero ha explicado que el Ejecutivo irá comunicado las decisiones de desescalada del actual confinamiento según se vayan tomando. En todas ellas, primará la "cautela".

Tal como dio a conocer este domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Consejo de Ministros ha aprobado pedir la prórroga del estado de alarma 15 días más, del 12 al 26 de abril.

Montero ha señalado que el Gobierno quiere "hacer una desescalada segura para la salud de los más vulnerables". Para ello ha recordado que hay grupos de trabajo que están haciendo diferentes modelos con los datos de cada día y cuando tengan resultados, "entonces se tomarán decisiones como seguir el curso escolar o no, o si se puede salir a pasear o abrir comercios". Dicho esto, añadió que "no damos más datos, no porque no tengamos ganas sino porque no queremos transmitir ni dudas ni especulaciones. Lo iremos comunicando según los técnicos lo vayan transmitiendo".

Mientras el país se recupera de la actual crisis, el Gobierno quiere abrir un horizonte de colaboración con grupos políticos, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y administraciones territoriales para afrontar los retos inmediatos. "España necesita un gran acuerdo de país", ha subrayado Montero.

Ha especificado que este acuerdo no afectará solo a cuestiones económicas, sino que también se trata de decidir entre todos, "qué país en materia de derechos, libertades, servicios públicos y valor de lo colectivo. Hay que poner encima de la mesa servicios universales y libertades y derechos de las personas".

La portavoz también ha respondido sobre la posibilidad de generalizar el uso de las mascarillas para toda la población, argumentando que el Gobierno decidirá esta medida en función de cómo evolucione la transmisión del virus en los próximos quince días.

Asimismo, preguntada por la sesión de control del Gobierno que los partidos de la oposición solicitan, Montero ha subrayado que tendrá lugar este jueves, antes de la votación de la prórroga del estado de alarma.