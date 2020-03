El coronavirus da una nueva vuelta de tuerca al desplome de los brókeres

Rebajas. Las entidades interesadas en la compra de la firma Degroof Petercam deberán presentar sus ofertas antes del próximo día 14 de abril, fecha en la que finaliza la admisión de ofertas vinculantes. Pese a ello, los interesados (Singular Bank, Andbank y Banco de Alcalá, principalmente) no descartan que esta subasta iniciada en febrero pudiera retrasarse algunas semanas dada a parálisis financiera y de gran parte de la actividad económica europea como consecuencia de la crisis del coronavirus. De momento, lo que parece que ha variado es la valoración de la firma catalana. Los interesados valoran esta firma de gestión de activos en menos de 30 millones de euros, según explican fuentes del mercado, que argumentan esta caída del precio en los efectos negativos del Covid-19. El mandato de venta lo tiene Arcano. Degroof Petercam cuenta con 1.200 millones de euros en activos gestionados, pero lleva cinco años seguidos en pérdidas. En 2019 perdió 4,5 millones. El banco que gestiona Javier Marín, Singular Bank, es el más interesado en su compra, ya que supondría poner un pie en el mercado catalán, en el que Singular no tiene presencia. Otro banco que lleva meses en venta es Finantia, pero parece que no tiene ningún pretendiente.