Gobierno e industria se coaligan para inundar el mercado de material sanitario

España se enfrenta a la semana más dura de la crisis del coronavirus desde que se decretó el estado de emergencia hace once días. Los infectados y los muertos continúan aumentando y, como avisó ayer miércoles el coordinador de emergencias de Sanidad, Fernando Simón, “la carga sobre los servicios sanitarios seguirá creciendo en los próximos días”. Esta presión no es homogénea entre las diferentes regiones y los profesionales sanitarios denuncian desde hace días la falta de material básico de protección para su colectivo, primera línea de batalla contra la pandemia. Las cifras no son positivas: el 12% del total de infectados es personal sanitario y ya han muerto una enfermera y una médico con el Covid-19.

Para aliviar la situación, el Ministerio de Sanidad anunció la compra de equipos de protección a China por 432 millones de euros. En concreto, España ha comprado 500 millones de mascarillas para pacientes y profesionales, 5,5 millones de pruebas para detectar contagios, 950 equipos de respiración asistida y 11 millones de guantes. La distribución comenzará esta misma semana.

Mientras llega el material del Gobierno, las comunidades autónomas han comenzado a surtirse por su cuenta. La Comunidad de Madrid —la que acumula el mayor número de contagios, con más de mil pacientes en las UCI— autorizó ayer una partida de 23,8 millones de euros para comprar respiradores eléctricos. Inversión que se suma al gasto extraordinario que el Gobierno de la región aprobó el domingo: 23,3 millones de euros para comprar a China mascarillas, respiradores y batas. Además, regiones menos afectadas por el Covid-19 como Galicia, Extremadura y Andalucía donarán equipos protectores a la capital.

Cataluña sigue de cerca la estela de Madrid. A principios de semana, fue la región donde hubo más casos positivos nuevos. La Generalitat se ha gastado ya 35 millones de euros en cuatro millones de máscaras de protección y 1,5 millones de trajes. El material llegará a Barcelona a finales de esta semana.

La Comunidad Valenciana también cierra compras con proveedores chinos. Ha invertido 11 millones de euros en 3,8 millones de mascarillas, cerca de 5.000 monos de protección y 200.000 guantes. La primera parte del material llegó ayer en un avión a Zaragoza y el resto lo hará en otro avión a lo largo de la semana. Andalucía, Galicia y Castilla León, asimismo, gestionan ya la compra de material sanitario desde China.

Las empresas colaboran

La Alianza por la competitividad de la industria española, que agrupa siete sectores responsables del 50% del Producto Industrial Bruto, ya colabora con el Gobierno para aportar material sanitario contra el Covid-19. Las patronales consultadas aseguran que la relación con el Ejecutivo es fluída en este aspecto.

El sector químico está redoblando esfuerzos para dispensar la materia prima a otros como el textil desde el principio de la cadena de valor. Juan Antonio Labat, director de la patronal Feique, destaca “un aumento del 50% de la producción de gases medicinales”, fundamentalmente el oxígeno para los hospitales. Asimismo, destaca que esperan que Sanidad levante la obligatoriedad del registro de bioetanol —proceso que se demora “unos dos años”— para desbloquear 500.000 toneladas de la sustancia, con la que se producirán geles hidroalcohólicos y otros desinfectantes.

En el sector textil, más de 300 empresas de la confederación Moda España ya fabrican equipos de protección individual, como mascarillas o batas, indica la agrupación en un comunicado. “Por cada dos trabajadores y medio se pueden producir entre 200 y 250 mascarillas diarias”, calculan. Los principales grupos españoles han movilizado recursos, como Inditex o más recientemente Textil Lonia, propietario de Purificación García y Carolina Herrera. Otros de capital extranjero también ajustan su producción a la demanda sanitaria: C&A anunció este miércoles que donará 41.000 mascarillas al hospital La Paz, uno de los más desbordados. El martes la firma riojana de zapatos Callaghan anunció que pararía parte de su producción habitual para fabricar 1.200 mascarillas diarias.

Las firmas del sector del automóvil, que cerraron sus fábricas por el confinamiento, se están enfocando en la producción médica. Desde la patronal ANFAC indican que los fabricantes están aprovechando las impresoras 3D para producir viseras, gafas, máscaras de protección y mascarillas. Otras están cediendo sus flotas a los hospitales de toda España para trasladar al personal sanitario o para repartir medicinas.

Fuentes de Sernauto explican que para los proveedores de la automoción, la transformación productiva es más “complicada” que en sectores como el textil, pero destacan iniciativas como los respiradores industrializados que fabrica la Zona Franca de Barcelona en colaboración con HP o las pantallas faciales del centro de investigación vallisoletano de transporte Cidaut. También grupo Antolin, que dedicará 50 empleados de la planta de Valladolid a fabricar unas 4.000 batas diarias con material de revestimiento de techos.

Los hoteles, uno de los actores más golpeados por el confinamiento, desempolvarán sus alojamientos, desde hoy jueves cerrados al público por decisión de Sanidad, para convertirlos en hospitales improvisados. NH Hoteles anunció el martes a la CNMV que medicalizará progresivamente establecimientos por todo el país. Y el comercio electrónico también toma posiciones: Alibaba entregará a España 50.000 test, respiradores y material protector después de acordar las entregas con el rey Felipe VI. Mientras, Amazon ultima iniciativas, según fuentes de la empresa. Por parte de los bancos, el BBVA entregará esta semana 1.043 respiradores —43 específicos para las UCI— y 400.000 mascarillas, todo ello valorado en 3 millones de euros.