La posible moratoria al alquiler llegará al Consejo de Ministros de la próxima semana

Las medidas impulsadas por el Gobierno para proteger a los principales damnificados por la crisis sanitaria y económica del coronavirus aún no son definitivas. A día de hoy "estamos estudiando cómo poder ayudar a las personas que deben hacer frente a un alquiler y no pueden", ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tras reconocer que este es uno de los frentes que más preocupa al Ejecutivo, consciente de que en el mes de abril serán muchos los inquilinos que tengan que abonar la renta y se encuentren en una situación económica complicada tras haber sufrido un ERTE o un despido. "Ahora mismo estamos debatiendo alternativas". La posible medida, ha adelantado Ábalos, no estará lista en el Consejo de Ministros de mañana martes, pero "probablemente" sí para el siguiente.



No se conoce todavía si la posible moratoria o suspensión de pagos se aplicaría únicamente sobre los inquilinos de vivienda pública o también privada, ni si se extendería a las empresas que llevan a cabo su actividad en un local. "Lo más seguro es que haya una serie de requisitos mínimos para poder acogerse a la moratoria, como en el caso de la que se ha aprobado para la hipoteca", explican fuentes cercanas a las negociaciones que se están llevando a cabo en el seno del Ejecutivo. No obstante, "aún no hay nada seguro". Dentro del propio Gobierno, es la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la principal opositora a una posible tregua en el alquiler. El pago del arrendamiento, señaló Calviño la semana pasada, es diferente al de las hipotecas, pues aquí "no tienes en el otro lado a un banco", sino a un ciudadano que puede haber alquilado su vivienda y que, por tanto, "se vería afectado" por una moratoria en el pago.



En esta situación, ya son varias las comunidades autónomas que han empezado a mover ficha para permitir moratorias en el pago del alquiler. La Región de Murcia ha hecho público hoy que eximirá del pago de alquiler a un total de 1.845 familias que son inquilinas de viviendas sociales, con el fin de que puedan destinar esta mensualidad a cubrir otras necesidades mientras esté implantado el Estado de Alarma. Esta iniciativa se mantendrá mientras duren estas medidas de confinamiento decretadas por la pandemia de coronavirus, atendiendo a la evolución del empleo y a la renta de los beneficiarios de las viviendas sociales, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

Cataluña, la primera región en llevar a cabo esta iniciativa, anunció la pasada semana una tregua en el pago del arrendamiento en la vivienda del parque público de la Generalitat, que consta de cerca de 23.500 hogares. Algo similar, también la pasada semana, anunció el Ayuntamiento de Madrid, al asegurar que la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) dejará de cobrar el alquiler a sus cerca de 6.000 inquilinos, además de suspender temporalmente los lanzamientos, hasta el 30 de junio. Algo similar ha decretado el Ayuntamiento de Alicante.