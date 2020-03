Las empresas recortan la retribución al accionista para preservar liquidez

La rápida propagación del coronavirus por las economías occidentales y las extraordinarias medidas adoptadas por los Gobiernos para mitigar el impacto están provocando un parón económico sin precedentes. Y las consecuencias han llegado a velocidad récord a las empresas, que están anunciando cancelaciones de dividendos en cascada.

La incertidumbre sobre el efecto final del virus ha convertido en papel mojado las previsiones financieras de 2020 y, en este contexto, algunas empresas han optado por preservar la caja, a costa del accionista. Ayer fueron, dentro de las cotizadas en la Bolsa española, Airbus y Amadeus. La primera, dentro de un amplio plan para reforzar su balance, ahorrará 1.400 millones de euros al suprimir el dividendo de 2019, según comunicó a la CNMV. La segunda reserva 320 millones al eliminar de la junta de accionistas la propuesta de pagar un dividendo complementario. También ha recortado en 550.000 títulos su plan de recompra de acciones.

Además, una tercera, Coca-Cola European Partners, optó por cancelar hasta nueva orden su programa de recompras de acciones, equivalente a 1.000 millones de euros al año. Y ha dejado en el aire el próximo dividendo, sobre el que se pronunciará a finales de abril. Fuera de España, el gigante textil sueco H&M anunció también la suspensión de los pagos al accionista.

Según los expertos, la tendencia está solo empezando. “Lo normal es que sigamos asistiendo a anuncios de rebajas de dividendos y de retirada de planes de recompras de acciones”, explica Juan José Fernández-Figares, de Link Securities. “Las empresas lo que necesitan y quieren en estos momentos es mantener la mayor liquidez que puedan”.

A las malas perspectivas de la economía y los resultados se suma, particularmente, la necesidad de liquidez. Los confinamientos ordenados por los Gobiernos están estrangulando el consumo, y en paralelo los mercados de crédito empresarial han frenado en seco. Con menos ingresos típicos y la capacidad de captar financiación comprometida, la prudencia obliga a las firmas a preservar la caja ante la incertidumbre.

Distribución y turismo

Además de las empresas que han anunciado hoy cambios en su política de retribución, la semana pasada lo hizo la mayor empresa de la Bolsa española, Inditex. La firma fundada por Amancio Ortega anunció la suspensión del próximo dividendo, previsto para mayo, de más de 700 millones de euros. Aunque Inditex tiene un volumen de caja récord, ha optado por la prudencia a la espera de ver cómo evoluciona la situación.

Otro nombre con solera entre los minoristas, la británica Marks & Spencer, anunció la cancelación del dividendo el viernes pasado.

Sin salir del Reino Unido, William Hill, castigada por la anulación de eventos deportivos, o el gigante de la seguridad privada G4S, también faltarán a su cita con el accionista. Lo mismo sucede con la cadena de televisión ITV o el gigante de la distribución Kingfisher.

En Estados Unidos, Ford, aquejada de serios problemas financieros, suspendió la semana pasada el dividendo, y otra mítica multinacional americana, AT&T, ha eliminado un plan de recompra de acciones por 4.000 millones de dólares. La firma de alquiler de coches Sixt o la marca de equipamiento para el hogar Electrolux, de Suecia, también han cancelado sus pagos al accionista.

No obstante, si hay un sector particularmente castigado por el coronavirus es el de las aerolíneas. De hecho, las alertas emitidas ayer por Airbus o Amadeus están ligadas con la debilidad sus clientes. Lufthansa anunció la semana pasada que no pagaría dividendo a cuenta de los resultados de 2019. IAG, cotizada en España y en Reino Unido, no ha dado ninguna indicación al respecto, pero sí adelantó que retiraba todas sus previsiones financieras para el año, además de indicar que está “adoptando medidas para reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja”. No sugirió retoques en la política de retribución, pero los analistas lo esperan.

Las petroleras son otro sector golpeado de lleno por la crisis y muchas de ellas recortarán dividendos. El ambicioso plan de retribución de Repsol también está en riesgo, según los analistas.

La oleada de cancelaciones ha afectado a empresas de perfil cíclico, cuyo flujo de caja sufre ante el parón económico. Pero otras firmas podrán seguir ese camino. “La banca, aunque no sale en los gráficos, también puede ser un sector castigado y podrían necesitar poner también en cuarentena sus dividendos para superar al menos los primeros meses de esta crisis”, explica Patricia García, de Macro Yield. Esta firma de análisis alerta de que, más allá de los nombres que anuncien cancelaciones de dividendo, la capacidad de las empresas para retribuir al accionista dependerá de su nivel de endeudamiento en relación a la generación de caja.