Diez empresas españolas que barajan salir a Bolsa en 2020

¿A la tercera va la vencida? El fabricante de masas congeladas lo tenía todo listo para haberse estrenado este año, pero desistió por las sacudidas del mercado que habían distorsionando las valoraciones. Europastry, que ya intentó una OPV en 2007, fijó su precio mínimo en 1.000 millones, pero los inversores no estaban dispuestos a llegar ni siquiera a ese umbral. La cohorte de asesores del grupo, liderada por ING, recomendó paciencia a la familia propietaria, los Gallés, con el 79,27%, y también a la gestora de fondos de capital riesgo MCH, con el 20,73%. El plan pasa por intentar el estreno este año. La empresa cuenta con el plus de ser un animal único en el mercado español, pero si los compradores institucionales no están dispuestos a pagar lo que se pide, tanto el fondo como la familia pueden buscar otras alternativas en el capital riesgo. La últimas cuentas individuales de la compañía depositadas en Insight View revelan que su facturación mejoró un 9,1%, hasta los 482,9 millones de euros, y su beneficio neto, un 10,8%, hasta 24,6 millones.