Bankinter mantendrá el dividendo pese a entregar a sus accionistas Línea Directa

Bankinter mantendrá sin cambios su política de dividendos, consistente en un pay out o distribución de alrededor del 50% del beneficio neto anual, con independencia de que vaya a distribuir entre sus accionistas hasta el 82,6% de Línea Directa antes de sacarla a Bolsa. Así lo confirmó este jueves el director financiero del banco, Jacobo Díaz, en una presentación a analistas convocada tras anunciar ayer por sorpresa que listará en el parqué la aseguradora, después de entregar acciones de Línea Directa valoradas en 1.184 millones de euros entre los accionistas del banco, según recoge Servimedia.

Díaz sintetizó en, básicamente, tres grandes razones la operación: para Bankinter siempre ha sido una "inversión financiera" y ahora es un buen momento para sacarla a Bolsa, tendrá ventajas para ambas entidades al permitirles operar en sus respectivos entornos regulatorios "con una estructura de capital y una política de dividendos" adaptada a sus necesidades y su combinación no está bien recogida en la actual cotización del banco.

"El crecimiento de Línea Directa ha estado constreñido por la regulación bancaria (...) es un buen momento para poner en valor la compañía", explicó e indicó que liberarla de ese paraguas le permitirá aprovechar mejor las oportunidades de "crecimiento orgánico e inorgánico". Si bien indicó que siempre ha sido una participación financiera para el banco, refirió que su vocación era de largo plazo y "no hay razón para cambiar esa perpectiva" de forma que Bankinter prevé conservar en propiedad el 17,4% que no distribuirá entre sus accionistas. "No tenemos planes para cambiar ese 17%", insistió. Al ser cuestionado sobre las repercusiones para los acccionistas, Díaz se mostró confiado en que tendrán "un mejor reconocimiento" del valor de banco y aseguradora por separado o en 'split' de negocios "que con la combinación de ambos".

Minimizó el impacto de la segregación en cuanto a su relación comercial y porque "tienen exitosas estrategias", y avanzó que en enero se detallarán objetivos de las estrategias de ambos. Ante las reiteradas preguntas de analistas sobre la racionalidad de la transacción, recordó que en los más de 15 últimos años la pregunta era justo cuándo sacaría a bolsa la filial y ahora simplemente "el tiempo ha llegado". La operación valora a Línea Directa en 1.434 millones de euros.

En la actualidad aporta el 18% del beneficio de Bankinter, muy por debajo del 42% que llegó a construir en el año 2013, gracias a la diversificación emprendida por Bankinter con el lanzamiento de la filial de crédito al consumo, la compra del negocio en Portugal de Barclays o de EVO Banco y AvantCard. Diluirá la rentabilidad del grupo medida por recursos propios (ROE) del 12,6 al 11,1%, pero aún seguirá por encima del 6,3% promedio del sector.

Pero al reducir la factura de costes, su eficiencia mejoraría desde el 51,3 al 47% y frente al 55,3% del sector financiero, y tendrá un impacto positivo de 5 puntos básicos en el capital de Bankinter. La aseguradora fundada por Bankinter y Bank of Scotland en el año 1995 y donde el banco español se quedó de accionista único en el 2009, copa el 6,8% de la tarta nacional del mercado asegurador en autos donde fue casi monoproducto hasta el año 2007 y cuenta con el 2,5% del negocio en seguros de hogar.

En la actualidad tiene tres millones de pólizas con clientes en cartera y es de las más rentables de la industria. Su rentabilidad sobre recursos propios (ROE) alcanzó el 36% en septiembre y contaba con un ratio combinado o proporción de los ingresos que consumen los costes de explotación y gastos por indemnizaciones del 87,4%.