Maroto confía en que España pujará por un proyecto propio de baterías eléctricas

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha asegurado esta mañana que el Gobierno está convencido de que España va a poder desarrollar proyectos, no sólo en el ámbito de la alianza europea de baterías donde está trabajando en un segundo proyecto que dirige Alemania, sino que va a poder presentar un "proyecto español". Maroto, que ha inaugurado la jornada Electromovilidad y cambio climático, organizada por las patronales automovilísticas Anfac y Sernauto y la eléctrica Aelec, con la colaboración del Ministerio de Industria, ha manifestado que se va a poder presentar ese "proyecto español" porque "tenemos los proyectos, la iniciativa y vamos a poder desarrollar proyectos conjuntos".

La ministra ha hecho estas declaraciones después de que la Comisión Europea (CE) aprobara ayer, lunes, un paquete de ayudas de Estado de 3.200 millones de euros para investigar y desarrollar un "ecosistema paneuropeo" de baterías eléctricas, iniciativa en la que participarán Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia, pero en la que no está España. Sí está presente, no obstante, en otro proyecto, presentado la semana pasada y auspiciado por Alemania, en el que participan once países.

Maroto ha confirmado además que se está trabajando con la asociación china V100 en proyectos de colaboración tecnológica y ha añadido que se está haciendo una alianza estratégica, "y muy pronto estaremos en China para presentarlo". Ha recordado que en España ya se ensamblan baterías para coches eléctricos, pero se necesitan desarrollar en el país baterías para "tener toda la cadena valor y ser competitivos" en un "sector complicado, que está en un momento de transición, pero apasionante".