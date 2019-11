Las gestoras extranjeras con más músculo

Los activos gestionados en España por gestoras extranjeras no paran de crecer. En el último año Inverco calcula un alza en las ventas del 12,5%. Pero ¿cuáles son las principales?

A tenor de la clasificación que maneja la asociación, y que no incluye a las gestoras no asociadas, BlackRock es el líder con unos activos gestionados cercanos a los 35.000 millones. Con oficina en Madrid desde 1994, el gigante de la gestión pasiva encabeza el ranking desde 2013.

Le sigue Amundi (18.400 millones) y DWS, con cerca de 15.000 millones, una cifra parecida al cuarto en la clasificación, JP Morgan Asset Management, unidad de gestión de activos de JP Morgan Chase a escala internacional, con presencia en nuestro mercado desde 1987.

En un año los activos en IIC internacionales crecieron el 12,5% Morgan Stanley, Pictet o Robeco. Esta casa holandesa inició sus operaciones en España en 2003 y apuesta por la inversión sostenible. Ana Claver, directora ejecutiva de Robeco Iberia y Chile dice: “Ofrecemos aquello en lo que somos buenos, no aquello que esté de moda”.

Schroders es una de las gestoras extranjeras clásicas, llevan ya 20 años comercializando una amplia gama de fondos que cubre tanto activos tradicionales como innovadores, por ejemplo un fondo dedicado a invertir en empresas que se adelantan a los efectos o luchan por mitigar el cambio climático. Liderada por Carla Bergareche desde el año 2010, gestiona más de 4.600 millones de euros de inversores institucionales y particulares españoles.

Algunas de las grandes llevan en España más de dos décadas, pero la mayoría ha abierto oficina en Madrid hace pocos años

Respecto a la gestora anglosajona Columbia Threadneedle Investments, aterrizó aquí en 2007 de la mano de Rubén García Páez, que hoy sigue dirigiendo la oficina en Madrid. Lo que más le ha sorprendido a la gestora en todos estos años en el país no es la subida que ha registrado en volumen de negocio, “sino la labor cada vez más sofisticada que están haciendo nuestros clientes a nivel de investigación, indagando en la gama de la gestora para encontrar el producto que mejor se adapta a sus necesidades”.

Fuera de la clasificación de Inverco hay que mencionar a otras como Pimco, que opera en España desde 2011 y en enero de 2019 abrió oficina para dar soporte a la comercialización entre inversores institucionales de una gama de 60 fondos. Y los de Degroof Petercam Asset Management (DPAM), gestora que integra criterios ambientales, sociales y de gobernanza en todas las clases de activos, se distribuyen aquí desde 2011.

También Nordea Asset Management decidió reforzar su presencia en España abriendo una oficina en Madrid en 2014 para potenciar la distribución de unos 60 fondos.