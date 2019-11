La inversión mejora seriamente la salud

De forma directa o indirecta, el tercero de los objetivos alcanza todos los sectores de actividad. Desde el textil hasta el acero, pasando por el turístico.

En colaboración con la Fundación Dexeus Mujer, Tendam Retail comercializa una colección de lencería y ropa de baño de Women’secret para mujeres operadas de cáncer de mama que evitan tener que recurrir a ortopedias. Además, desde 2017 destina los beneficios de esta línea a programas de fertilidad de pacientes oncológicas y a ofrecer test genéticos gratuitos a mujeres en situación de riesgo.

Europa Mundo Vacaciones ha implementando un sistema de salud autosostenible en la región del Beni, en la selva amazónica boliviana. El proyecto consiste en brigadas de cinco a diez personas entre doctores, enfermeros, auxiliares de farmacia y conductores para realizar expediciones médicas, transportar pacientes al centro de salud de San Ignacio de Moxos, controlar los botiquines comunitarios e impartir cursos para la promoción de prácticas saludables.

En ArcelorMittal trabajan en la cultura preventiva de riesgos laborales con programas de formación y concienciación como la Semana de la Salud o con una jornada anual para los empleados de todas sus plantas que gira en torno a la iniciativa Journey to Zero y su objetivo de cero incidentes; en 2018, y por tercer año consecutivo, esta compañía con certificado Aenor de Empresa Responsable no registró ningún accidente mortal en sus instalaciones.

Una característica común de las empresas españolas comprometidas con esta meta es precisamente esta, procurar la salud y el bienestar de sus empleados y clientes y hacerles partícipes de este mismo objetivo. El grupo Santander cuenta con el programa BeHealthy para que sus trabajadores dispongan de información y capacitación para mejorar su estilo de vida. En 2018 firmó un acuerdo con Gympass para darles acceso a 40.000 centros repartidos por todo el mundo con actividades que van del cross-fit al pilates. De dentro hacia afuera, también apoyaba en 2018 a más de un millón de personas con programas centrados en la prevención de enfermedades o el apoyo a las personas con discapacidad.

Las aseguradoras conocen bien el ámbito de la salud como para conceder al tercero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible una especial atención. Dentro de su iniciativa DKVapptívate, para la prevención de la obesidad infantil en España, la compañía de seguros imparte talleres de cocina saludable en escuelas –incide en barrios con riesgo de exclusión de la mano de Ayuda en Acción y Fundación Alicia– y han lanzado un videojuego con famosos youtubers para que actúen como prescriptores de nutrición equilibrada y actividad física.

En Mapfre, cuya fundación ha beneficiado a cerca de 600.000 personas con proyectos de salud y donde esta división da servicio a más de 2,6 millones de clientes, 35.000 empleados participan anualmente en actividades que fomentan un estilo de vida saludable. La mayor de todas ellas, la Semana Mapfre, ha congregado este año al 84% de la plantilla de 31 países para participar en 832 actividades relacionadas con la importancia del ejercicio, la correcta alimentación y los hábitos para procurar unas mejores y más felices relaciones personales.

En la mayoría de iniciativas, los trabajadores de las empresas forman parte de los proyectos encaminados a la consecución de este tercer objetivo de la ONU. Por su bienestar, por el de su entorno y por el de los más vulnerables. Para formar parte de un sistema donde todas las piezas acaben perfectamente ensambladas. Como un cuerpo que goza de buena salud.