Cerdos gigantes del peso de un oso polar contra la crisis porcina en China

En una granja del sur de China vive un cerdo tan grande que pesa tanto como un oso polar. El animal de 500 kilogramos forma parte de un rebaño para criar cerdos gigantes. En el momento del sacrificio, algunos de los cerdos pueden venderse por más de 10.000 yuanes (más de 1.200 euros), más del triple que la media de los ingresos mensuales disponibles en Nanning, la capital de la provincia de Guangxi, donde vive Pang Cong, el propietario de la granja.

Si bien los cerdos de Pang son un ejemplo extremo de las medidas de los agricultores chinos para combatir el creciente problema de escasez de carne porcina, la idea de cuanto más grande mejor se ha extendido por todo el país, hogar de los consumidores de carne más voraces del mundo.

Ante los altos precios de la carne porcina en la provincia nororiental de Jilin, los agricultores están criando cerdos para que alcancen un peso medio de entre 175 kilogramos y 200 kilogramos, frente a un peso normal de 125 kilogramos. Quieren que sean “lo más grandes posible”, dijo Zhao Hailin, un productor de cerdos en la región.

La tendencia tampoco se limita a las pequeñas granjas. Los principales productores de proteínas en China, entre ellos Wens Foodstuffs Group Co, el principal criador de cerdos del país, Cofco Meat Holdings Ltd. y Beijing Dabeinong Technology Group Co. dicen que están tratando de aumentar el peso medio de sus cerdos. Las granjas importantes se están centrando en aumentar el peso en al menos un 14%, dijo Lin Guofa, analista sénior de la consultora Bric Agriculture Group.

El peso medio de los cerdos en el sacrificio en algunas granjas a gran escala ha aumentado a hasta 140 kilogramos, frente a los 110 kilogramos habituales, dijo Lin. Ello puede aumentar las ganancias en más de un 30%, señaló.

Los grandes cerdos se crían en un momento muy difícil para China. La peste porcina africana está diezmando las cabezas de cerdos de la nación -a la mitad, según algunas estimaciones-, por lo que los precios de la carne de cerdo se han disparado a niveles récord. En consecuencia, el Gobierno está instando a los ganaderos a impulsar la producción para moderar la inflación. Los precios de la carne de cerdo al por mayor en China han aumentado más del 70% este año, mientras que las cabezas de cerdos se desplomaron un 39% en agosto respecto al año anterior.

El viceprimer ministro chino, Hu Chunhua , advirtió que la situación de la oferta será “extremadamente severa” hasta la primera mitad de 2020. China se enfrentará a una escasez de carne de cerdo de 10 millones de toneladas este año, más de lo que está disponible en el comercio mundial, lo que significa que necesita aumentar la producción a nivel nacional, manifestó.

Durante una visita reciente a las principales provincias ganaderas de Shandong, Hebei y Henan, Hu instó a los Gobiernos locales a reanudar la producción porcina lo antes posible, con el objetivo de volver a los niveles normales el próximo año.