Los cambios que se avecinan para sacar el carné de conducir

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad de Vic, Romero se especializó en EE UU en las herramientas para la transformación digital. Tras crear una agencia de marketing digital con clientes como Coca Cola o Sony y oficinas en Madrid y Barcelona, fundó esta autoescuela digital.

¿Qué va a ser de las digitales si se obligan las clases presenciales?

De momento, el borrador está parado, pero entendemos que atenta contra el acceso a la educación y la agenda digital del país. Pero seguiríamos ofreciendo el servicio pues la formación ya es presencial en el vehículo a día de hoy.

¿De verdad se ahorra preparando el teórico en las autoescuelas online?

La media de ahorro es del 40%. Ofrecemos todo lo necesario para que el alumno pueda gestionar todo sin tener que ir a ningún local físico. Esto nos permite ser muy eficientes en costes y ofrecer un precio muy ajustado.

¿Cuáles son sus ventajas?

Dribo no es una app de test, es una autoescuela con un método pedagógico propio que permite aprender de forma autónoma con ejercicios personalizados, lo que no ocurre en las tradicionales, donde el alumno tiene que adaptarse a la clase. Además, con Dribo se hace todo (reservar clases prácticas, trámites, etc.) desde el móvil.

¿Se puede concienciar de los malos hábitos digitalmente?

Las mejores instituciones llevan años formando a excelentes profesionales con programas y grados 100% online. Es un modelo plenamente integrado en el sistema educativo. Además, ¿qué mejor momento para concienciar de forma personalizada en las clases prácticas presenciales? El resto son argumentos para proteger los intereses de unos pocos. Los países avanzados con formación libre tienen los índices de siniestralidad más baja, como Noruega o Suecia.