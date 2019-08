Bernie Sanders propone destinar 14,7 billones a la lucha contra el cambio climático

Bernie Sanders, uno de los candidatos demócratas que aspiran llegar a la Casa Blanca, se ha posicionado en la lucha contra el cambio climático y ha planteado destinar 16,3 billones de dólares (14,7 billones de euros) para que el 100% de la electricidad provenga de energías renovables en EE UU para 2020 así como para lograr una "total descarbonización" para 2050.

El plan, que parte del Green New Deal, propone una movilización de todos los Estados durante 10 años que incluiría la lucha contra el cambio climático en todos los ámbitos políticos, desde la inmigración a la política exterior, al mismo tiempo que crearía 20 millones de empleos.

Además como forma de financiar estos cambios, tan criticados por los republicanos, Sanders afirma que el proyecto "se amortizará por sí solo" al elevar los impuestos y tasas aplicadas las compañías de combustibles fósiles, así como a través de un incremento de los ingresos generados por las energías renovables producidas por las autoridades energéticas federales, un recorte de alrededor de un billón de dólares del gasto militar y el aumento de los ingresos por impuestos sobre la renta provenientes de los nuevos empleos creados.

El proyecto plantea una docena de medidas destinadas a que EE UU abandone su dependencia de los combustibles fósiles en los sectores energéticos, de transporte y construcción, y hace que el país recupere el liderazgo en el Acuerdo de París y destine billones de dólares a ayudar a los empleados que podrían quedarse sin sus trabajos así como a las minorías más vulnerables que podrían verse afectadas durante la transición a una economía verde.

Las propuestas de Sanders prohíben, asimismo, el fracking como método para extraer gas y petróleo, así como la importación y exportación de combustibles fósiles, y establece una moratoria para la renovación de las licencias de las centrales nucleares.

"Como presidente, Bernie Sanders movilizará la voluntad política necesaria para una transformación de nuestra sociedad, con grandes inversiones en energía sostenible y eficiente y una transformación de nuestro sistema de transporte", explica su programa.

El plan de Sanders llega después de que varios de los candidatos demócratas que compiten para llegar a la Casa Blanca- entre ellos Joe Biden, Elizabeth Warren, Jay Inslee, Beto O' Rourke y Cory Booke- hayan desvelado sus estrategias para la lucha contra el cambio climático y para lograr el objetivo de acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, una preocupación creciente entre los votantes jóvenes y demócratas.

Más de la mitad de los candidatos han apoyado o adoptado el Green New Deal, un acuerdo del Congreso introducido por la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey, que exige una movilización del Gobierno durante la próxima década para descarbonizar la economía. The Green New Deal se ha convertido en uno de los blancos del actual presidente Donald Trump- que niega que el hombre sea responsable del cambio climático- y de los republicanos en el Congreso, que consideran que se trata de un plan socialista, radical y extremadamente caro.