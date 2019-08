Ibex 35 en directo: Más caídas para la Bolsa española, penalizada por Argentina

María Matos

Los consejos de Just Eat y Takeaway.com aprueban los términos de su fusión

Los consejos de administración de Takeaway.com (holandes) y Just Eat (británica) han aprobado su fusión en los mismos términos del acuerdo de la semana pasada. Con la integración mediante un canje de acciones, nacerá una de las mayores empresas de reparto de comida a domicilio.

Su fusión permitirá unos ahorros de costes antes de impuestos de 20 millonesen cuatro años, de los que 10 millones se alcanzarán en el primer año tras la fusión, según indican.

El grupo resultante, Just Eat Takeaway.com, cotizará en la Bolsa de Londres y en el Euronext de Amsterdam. Los accionistas de Just Eat recibirán 0,09744 nuevos títulos de Takeaway.com a cambio de cada acción de Just Eat, lo que supone valorar la compañía en 731 peniques por acción, un 15% más del precio de cierre del 26 de julio. Una vez completada, los titulares de acciones de Just Eat controlarán un 52,15% de la compañía, mientras que los de Takeaway.com se quedarán con un 47,85%.