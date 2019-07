Ibex 35, en directo: las Bolsas recuperan el ánimo de la mano de los resultados

Cecilia Castelló

Reunión del BCE esta semana

La reunión de tipos del Banco Central Europeo (BCE), prevista para el próximo jueves, estará en el punto de mira de los mercados europeos. "Parte del mercado opina que bajará los tipos hasta el -0,10%, lo que supondría entrar en tipos negativos por primera vez en su historia", apuntan desde Self Bank. "Si el BCE no baja tipos o no aprueba estímulos adicionales, los mercados podrían reaccionar a la baja", advierten desde Renta 4 Banco.