Marta Martínez: “El liderazgo es actuar para dejar huella”

La directora ejecutiva del grupo renovable T-Solar, Marta Martinez (Vigo, 1968), cuenta con una trayectoria marcada por el emprendimiento y la internacionalización, que ha desarrollado en compañías como PwC y Peugeot-Citroën. Es licenciada en Administración de Empresas y ha realizado programas de formación en liderazgo y consejos en el IESE, ha sido cofundadora de una empresa de telecomunicaciones, Comunitel, hoy parte de Vodafone, y en 2007, se embarcó en una nueva aventura, la productora de energías renovables T-Solar. Está especializada en el desarrollo y la financiación de proyectos, así como en llevar a cabo transacciones de fusiones y adquisiciones. La directiva asegura que valora especialmente la inteligencia ligada a la capacidad de trabajar en equipo porque, en sus equipos, asegura, “todos suman”.

¿Cómo entiende el liderazgo?

Como una forma de hacer las cosas que puede cambiar el resultado y dejar huella en un equipo, un proyecto o una compañía. Creo que los líderes no somos percibidos igual por todos los que trabajan con nosotros. Por eso no todos los estilos de liderazgo encajan con todas las personas, ni con todas las compañías, ni con todos los sectores. Dicho esto, el sentido común es algo que se debe tener y que se perfecciona con la experiencia, que te da la habilidad de relacionar situaciones y temas multidisciplinares para llegar a esos buenos juicios. Por último, creo que características como la coherencia, el optimismo, la honestidad, la pasión, la capacidad de trabajo, en mayor o menor medida, han de acompañar a los líderes para que puedan ser parte de la trasformación y la mejora de los resultados personales y profesionales de los que trabajan con ellos.

¿Qué valora más al contratar a un colaborador cercano?

Asumiendo que las capacidades técnicas las puede avalar su trayectoria, sus referencias o el análisis de un especialista en selección, cuando llega mi valoración busco que me transmita honestidad y esa sensación que tienes de saber que la persona con la que hablas está siendo transparente. Trato de buscar gente optimista y flexible, que le guste el trabajo que hace por lo que aprende y aporta. En general admiro la inteligencia ligada a la capacidad de trabajar en equipo, lo cual no es fácil de compaginar.

¿Qué importancia concede a los valores y al ejemplo del líder?

Trato de que cada uno de los empleados de T-Solar sea consciente de que representa a la compañía en cada paso que da y eso es una responsabilidad enorme, y claro no se puede exigir lo que no se pone en práctica, por ello todo empieza por lo que haces tú. Los valores y ejemplos no se limitan solo a T-Solar si no también los busco en los asesores, proveedores y partes relacionadas con las que trabajamos.

¿Cómo entiende la innovación?

La innovación entendida como invención y comercialización ha experimentado un crecimiento exponencial arropada por los grandes facilitadores de este último siglo. Cuando se han unido las tecnologías a problemas complejos es cuando se ha producido la disrupción. La innovación trata de resolver problemas, por lo que no hay un solo camino sino tantos como tipos de conflictos. Hay una innovación que pone el foco en la productividad que me ha acompañado siempre y creo que está detrás de todas las compañías exitosas. El rol del director ejecutivo no es diferente en este aspecto: debe propiciar el ambiente adecuado, apoyar los talentos existentes e impulsar la incorporación de talentos nuevos y tecnologías que sirvan para desarrollar soluciones eficientes.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su sector y su empresa?

El sector energético está en plena revolución por el cambio que debe producirse en las fuentes de generación para parar el cambio climático, pero unido a esta magnífica transformación, que lleva consigo cambios geopolíticos muy relevantes, la digitalización ha empoderado al cliente: es posible cambiar tu suministrador de energía, elegir consumir solo energía verde, adaptar las tarifas a tu forma de vida, instalar medios para autoconsumir, etc, solo a través de unos clics en una página web. En definitiva tu consumo de energía ha dejado de ser una imposición poco transparente. Respecto a T-Solar, la digitalización más relevante se centra en nuestras operaciones: disponemos de información más fiable y más analizable en tiempo real, lo que nos permite actuar en nuestras plantas en tiempos récord y evitar la pérdida de producción.

¿Cómo ponen al cliente en el centro?

Me parece que se ha hablado mucho de colocar al cliente en el centro, pero ahora ha llegado la hora de poner a las personas en el centro, ya sean los empleados, los clientes, o cualquiera de las partes relacionadas,... Todos ellos son un altavoz de tu servicio, tu utilidad y tu saber hacer. Además, de todos puedes obtener información para crecer y mejorar.