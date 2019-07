Sergio Martínez: “Es importante separar el ego de la estrategia”

A Sergio Martínez (Barcelona, 1977) su primer hijo le marcó profundamente. Hoy dirige una compañía con más de 35.000 profesionales que acaba de inaugurar su centro número 300. En nuestra conversación destaca la obligación del líder de ser humilde, liderar con el ejemplo y dejar clara la misión y los objetivos. Es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, con estudios superiores en Administración y Gestión Empresarial de las universidades Esade e IESE de Barcelona, Wharton de Filadelfia y lCEIBS de Shanghái. En 2017 fue nombrado consejero delegado global de Keralty, grupo empresarial de generación de salud y bienestar, con 16.000 empleados y 20.000 médicos adscritos que prestan servicios a más de cuatro millones de usuarios en Colombia, Brasil, Estados Unidos, España, Perú, México, Venezuela y Filipinas, a través de sus más de 300 centros propios.

¿Cómo entiende el liderazgo? ¿Qué cualidades configuran a un buen líder?

Primero, un buen líder debe ser capaz de apasionar a todo el equipo uniéndolo alrededor de un propósito común. En segundo lugar, debe ponerse al servicio de los demás, poniendo los intereses del equipo por encima de los propios, desarrollando talento para que los empleados crezcan y cumplan sus objetivos, contribuyendo así a conseguir los objetivos de la organización. Como líderes tenemos que ser humildes, liderar con el ejemplo y dejar clara la misión y los objetivos. En el día a día, acompañar en la consecución de las metas y apoyar en las situaciones difíciles. Importantísimo es que podamos separar el ego de la estrategia, reconocer el error y, por supuesto, generar confianza.

¿Qué valora más al contratar a un colaborador cercano?

Que comparta la misión, valores y cultura de la organización, que sea buena persona y positivo, que sepa trabajar en equipo, que tenga interés por la gente y empatía, que sea persistente, excelente y emprendedor.

¿Qué importancia concede a los valores y al ejemplo del líder?

Los pongo en un lugar muy relevante, no solo a los valores, sino también a la misión y la cultura. No es posible exigir de nuestros equipos comportamientos y acciones que no somos capaces de demostrar y ejecutar en todos los niveles de la organización, como parte de la cultura de la empresa y de nuestro actuar cotidiano.

¿Cómo entiende la innovación?

Entiendo la innovación como la capacidad de leer el entorno, entender lo que demanda o demandará y, en consecuencia, actuar antes que el resto para satisfacer las necesidades, presentes y futuras, de nuestros usuarios. No estoy hablando aquí solo de la creación de productos y servicios, sino de la mejora permanente de los procesos, en todo aquello que nos pueda llevar a ser más ágiles, eficientes, cumplir con nuestra promesa de valor e imaginarnos nuevos horizontes. En nuestro sector, el envejecimiento, la cronicidad, las nuevas terapias, los fármacos... suponen un reto importante, pues aumentan el coste y pueden afectar a la sostenibilidad del sistema. Es un reto trabajar la eficiencia y la eficacia, evitando el desperdicio, que en salud puede ser de hasta un 30% por falta de adherencia a tratamientos, duplicidad de pruebas o procedimientos innecesarios. De manera que la innovación debe ser parte importante de la solución en la sostenibilidad de los sistemas de salud y debe brindar nuevos horizontes para llegar a millones de personas en el mundo que todavía no tienen acceso a la salud.

¿Cuál es el rol directivo en la innovación?

Fundamental. Debe inspirar y promover el emprendimiento interno, ayudando en la búsqueda de nuevas formas de ver y hacer las cosas. Adicionalmente, ofrecer los recursos para que los equipos de trabajo puedan innovar; escucharlos, dar crédito a sus ideas y establecer redes de trabajo conjunto con otros equipos, otras empresas o instituciones. Todo ello evitando castigar el error.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su sector y su empresa?

Ha ido cambiando a lo largo de los años a distintas velocidades. En los últimos tiempos se han visto avances importantes en dispositivos médicos, fármacos, terapias, etc. Nosotros estamos invirtiendo en telemedicina, big data, inteligencia artificial, genómica, además de impresión 3D, donde tenemos una inversión en Mizar Additive, que ya ha fabricado unas 200 prótesis personalizadas que han mejorado los procesos quirúrgicos, minimizando el tiempo de recuperación de los pacientes.

¿Cuáles son las claves para dirigir a un equipo innovador?

Lo primero es estar convencido de que todos tenemos la capacidad de innovar y cuando dispones de una cultura que favorece la innovación son los propios empleados los que actúan de punta de lanza. El resto es lo sencillo, buscar éxitos tempranos, metas alcanzables y dotar de presupuesto y recursos. La autoexigencia es clave, pues hace que no nos sintamos satisfechos y sigamos retándonos a nosotros mismos.