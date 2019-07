Eva Ivars: “Lo difícil de los equipos innovadores es la gestión de egos”

Juan Lázaro

Eva Ivars (Denia, 1971) lidera el fuerte desarrollo del grupo Afflelou en España y la transformación digital a nivel internacional con el objetivo de convertir el nuevo paradigma digital en una de sus ventajas competitivas. Se forjó en referentes del mundo de la publicidad como Delvico Bates, Grey y Publicis y le marcó el carisma de Alain Afflelou y su visión de cambio del sector de la óptica.

¿Cómo entiende el liderazgo? ¿Qué cualidades debería tener un buen líder?

La palabra liderazgo se ha convertido en una palabra ambigua, muy manida en los tiempos que corren. Claramente, no hay una lista única de rasgos o características que definan a un buen líder, aunque el liderazgo pasa siempre por tener hambre de conocimiento y de ser mejor. Liderar no es mandar, y el líder tiene que ser capaz de transmitir una visión que vaya más allá de los meros logros, que haga que el equipo piense que forma parte del futuro. Crear esta adhesión pasa por ser auténtico y natural y solo así conseguirá ganarse el respeto y la confianza de la organización. Y finalmente creo que todo líder tiene que tener carisma, esa habilidad natural para seducir y convencer, capaz de comunicar de una manera clara.

¿Qué valora más al contratar a un colaborador cercano?

Para mí es fundamental contar con personas apasionadas, capaces de comprometerse con ellos mismos y con lo que les rodea, no me gusta la gente que está de paso. Los que me conocen saben que me encanta la metáfora de los huevos con beicon y que claramente prefiero el cerdo que está comprometido frente a la gallina que está solo involucrada. Lo importante es rodearse de gente que te complemente con un punto de vista diferente. Y claramente, si hay otra cualidad que me parece un básico es la honestidad, no soporto a la gente que es incoherente.

¿Qué importancia concede a los valores y al ejemplo de líder?

Las organizaciones que quieren ser sólidas y sostenibles en el tiempo dependen de sus dirigentes, de los líderes que son capaces de conducir la potencia y la actividad. Sin esos líderes que con el ejemplo marcan la pauta a seguir, la organización peligra. Yo diferencio entre los valores individuales de cada uno, que nos ayudan a desarrollarnos y que van con nosotros de por vida, y por lo tanto cuando cambiamos de empresa no cambiamos de valores. Y los valores organizativos, son claves sobre todo a la hora de contratar equipos que tengan los mismos valores que la empresa, no hay nada que esterilice más a ambas partes que trabajar en una empresa en la que valores del individuo y la empresa no encajen.

¿Cómo entiende la innovación?

Creo que nos dirigimos hacia un mundo en el que la innovación ya no es una opción, es una obligación, y para mí en ese mundo innovar es aportar soluciones ante nuevos retos, oportunidades o necesidades. Pero a menudo nos olvidamos de que innovar no es suficiente si no transforma y eso es lo difícil, nada cambia sin las personas. Podemos tener la mejor estrategia y contar con herramientas innovadoras, pero si las personas no guían las iniciativas de transformación o no cuentan con las capacidades y habilidades para inducir y promover el cambio, nada de lo que se haga va a funcionar.

¿Cómo ha cambiado la transformación digital su sector y su empresa?

Nosotros estamos en el sector del retail y como ópticas también en salud. Es innegable que el factor digital cada vez impacta más en el comercio físico, pero no necesariamente tienen que ser dos mundos antagónicos. En Alain Afflelou el consumidor ya no va solo a mirar, sino que se ha informado online y cuando viene compra más, los dos mundos on-off están unidos. Entendemos la transformación digital en un sentido amplio. Lo que sí es importante es que además de definir un mundo integrado seamos capaces de añadir tecnología en nuestros puntos de venta físicos y hacer evolucionar las tiendas con servicios y experiencias personalizadas; ya sean espejos inteligentes, cajas de autopago, aplicaciones móviles... Y sobre todo que la tienda no le haga perder el tiempo al cliente, sino que hable por sí sola.

¿Cuáles son las claves para dirigir un equipo innovador?¿Y las principales barreras?

La clave está en que el líder tiene que estar dispuesto a mostrar en sí mismo los colores de la innovación y retratarse, además de pensar que sus reacciones pueden contagiarse al resto de manera negativa. Por otra parte, el equipo debe sentirse involucrado temprano y sentir que puede hacer aportaciones reales en un espacio de seguridad emocional. Como la innovación es inherentemente impredecible y los errores son parte del aprendizaje y el progreso, los errores deben ser parte de la normalidad. Lo más difícil en equipos innovadores son factores tan básicos como las envidias y egos difíciles de gestionar y que pueden generar conflictos. Finalmente la innovación es cara y los recursos pueden ser otra de las grandes dificultades, el no haya presupuesto puede generar frustración ya que en la mayoría de los casos hay que hacer arbitrajes. Esa puede ser la diferencia entre mantenerse arriba de la ola o ver el fracaso de la empresa.