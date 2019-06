Ibex en directo: las Bolsas arrancan planas, con el euro en máximo de tres meses

Nuño Rodrigo

Trump ordenó un ataque sobre Irán antes de echarse atrás, según New York Times

El presidente de Estados Unidos ordenó ayer un ataque militar contra Irán tras el derribo de un dron estadounidense por parte del régimen de Teherán, según publica hoy The New York Times. No obstante, cuando ls fuerzas destinadas en el Golfo Pérsico estaban listas para actuar, cambió de opinión y canceló la orden, señala el diario.