Perjudicados por el Caso Bankia: "Nos sentimos estafados"

"Me sentí engañado", "Rato dijo que nos sentiríamos un poco banqueros", "te sientes estafado con el banco que trabajas". Durante esta mañana y por primera vez desde que el pasado mes de enero iniciara el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, el tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (San Fernando de Henares) ha podido escuchar, en calidad de testigos, a perjudicados por el derrumbe y posterior rescate de la entidad.

"Nos llamaron desde la oficina porque teníamos unos ahorros a plazo fijo y quedaba poco tiempo para que ese depósito caducase. Nos dijeron que era una operación interesante. Era la entidad en la que llevábamos toda la vida, le das crédito y decidimos comprar. Riesgos no había ninguno porque me dijeron que era una operación interesante. Nos sentíamos estafados por Bankia. Nos había ofrecido una cosa y al final fue una mentira, por decirlo de alguna manera ", ha explicado ante el tribunal uno de los afectados que aún se mantiene en la causa.

Según han relatado los inversores que compraron acciones de Bankia en su debut sobre el parqué, la publicidad jugó un papel importante para tomar la decisión de suscribir títulos del banco. "Salía en publicidad y lo ponían muy bien. Invertí 5.000 euros. Rato dijo que nos sentiríamos un poco banqueros. Lo vi en la televisión. Dijeron que a dos, tres o cuatro años podría ser rentable, eso me dijo el gestor de la oficina", ha relatado otro de los perjudicados que ha pasado por la Audiencia Nacional.

La mayoría de los afectados por el proceso no se mantienen en la causa ya que en 2016 la entidad puso en marcha un procedimiento, que tanto la defensa de Bankia como de BFA (la matriz del grupo) han recalcado a lo largo de la mañana, por el cual los minoristas podían recuperar su inversión además de 1% adicional en concepto de intereses. No obstante, según han declarado los perjudicados, mantienen su denuncia a la Audiencia Nacional para reclamar los costes del proceso (minuta de los abogados) el interés que habría generado su inversión inicial, además de daños morales.

Según informa Bankia, la entidad ha devuelto ya casi 1.900 millones de euros a unas 225.100 cuentas de inversores minoristas que participaron en la OPS. Además, según trasladó el letrado defensor de Bankia en el juicio, de los afectados personados en la causa solo tendrían derecho y quedan pendientes de recuperar su inversión, 176 cuentas de inversores que se corresponden con 205 personas físicas y cuatro personas jurídicas. La cuantía conjunta es inferior a los dos millones de euros.

"Fue publicado en todos los medios. Me llamaron y con una visita rutinaria para hacer un papeleo me lo ofreció la empleada del banco. De los documentos no me explicaron nada. Invertí 1.200 euros, los pocos ahorros que tenía. Te explican lo de siempre, lo bonito que es pero los problemas no te los explican. Hablé con mi sucursal en las fechas después de que salió el producto. Me dijeron que no había manera de recuperarlo. Luego Bankia a los que no habían denunciado les fue devolviendo el dinero pero a los que habíamos denunciado no se nos devolvían los gastos ni los intereses", ha detallado otro de los testigos.

"¿Cuando ve un anuncio de la lotería es consciente de que no deja de ser un anuncio? ¿De que la publicidad es publicidad? ¿Más allá de ver anuncios en la tele se preocupó de leer algún papel?", ha espetado la defensa de BFA. "Leí documentos. No se me explicó los riesgos. Se me dijo que iba a tener un beneficio, que iba a tener muchos intereses, que se iba a ganar dinero pero no me explicaron los ciertos riesgos", ha concluido el inversor del banco.

Del mismo modo, uno de los testigos, afectado por el caso, y que se acogió a las devoluciones de Bankia, ha querido comparecer para aportar detalles de cómo se produjo su inversión. "Desde la entidad me las ofrecen [las acciones]. En el folleto estaban los estados financieros y lo que advertí es que no me iba a hacer rico pero a medio y largo plazo iba a ser rentable. Yo entiendo que es culpa de la entidad, que los estados financieros que se presentaron no respondían a la realidad", ha concluido de los testigos, antes del primer receso por la mañana.