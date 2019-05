Los tuits de Trump hacen perder 1,7 billones a las Bolsas en una semana

El paso de Donald Trump por la Casa Blanca será recordado, entre otras cosas, por la llegada de la política a las redes sociales. El presidente de EE UU ya era activo en Twitter antes de ganar las elecciones, pero desde que tomó posesión del cargo, su actividad ha generado numerosas controversias y vaivenes en las Bolsas internacionales, que dan muestras de moverse más a golpe de red social que de datos económicos y resultados empresariales. Prueba de ello son las pérdidas de 1,9 billones de dólares (1,7 billones de euros) de capitalización que ha perdido el Índice MSCI World (que engloba a las principales cotizadas del mundo) desde que el domingo 5 de mayo Trump amenazara a China. “Los aranceles del 10% subirán al 25%”, tuiteó en un mensaje en el que culpó del lento avance de las negociaciones entre ambos países al interés de China en “renegociar”.

La Bolsa de Hong Kong reaccionó con una caída del 2,9% mientras que el EuroStoxx cedió poco más de un 1%. Horas después, y con el mercado del Viejo Continente ya cerrado, Trump recuperó las amenazas: “EE UU ha estado perdiendo entre 600.000 y 800.000 millones de dólares anuales en comercio. Con China perdemos 500.000 millones. ¡Lo siento, pero esto no va a seguir así!”. Wall Street salvó la jornada con ligeras pérdidas pero por poco tiempo. El martes, los descensos se ampliaron en Europa y llegaron a EE UU: el Dow Jones cayó un 1,79%.Como resultado, en solo dos jornadas, el MSCI World cedió un 1,94% y perdió casi 895.000 millones de dólares.

Esta semana, Trump volvió a desatar el temor en los inversores –que aún no se habían recuperado de las caídas de los días previos– al advertir a China a través de un tuit de que “no debería tomar represalias o las cosas irían a peor”. A pesar de ello, el país asiático respondió a la subida arancelaría de EE UU (que finalmente entró en vigor el día 10, como había amenazado el líder estadounidense) con nuevas tarifas de entre el 5% y el 25% que aplicará a partir del 1 de junio.

Las Bolsas no tardaron en tomar nota de lo ocurrido: el Eurostoxx 50 cedió un 1,2% mientras que al otro lado del Atlántico, el Dow Jones y el S&P 500 registraron su peor sesión en el año y el Nasdaq, la mayor caída desde diciembre. Las consecuencias en los mercados asiáticos se vieron el martes, cuando el parqué de Hong Kong cedió un 1,5%. El MSCI World perdió esta vez 830.000 millones de dólares.

No obstante, esta no es la primera vez que los tuits de Trump desatan las ventas en los mercados. En diciembre, sus mensajes llevaron al MSCI World a perder también 2,1 billones de dólares (1,9 billones de euros) en tan solo una semana. Después de que China y EE UU acordaran una tregua comercial el 1 de diciembre, Trump sorprendió a los inversores con comentarios que indicaban todo lo contrario. Tuiteó que él es “un hombre de tarifas” y que solo estaba dispuesto a firmar un “verdadero acuerdo” con China o no habría negociación y elevaría los aranceles. En una sesión, el MSCI World se desplomó un 2,41%, tras las caídas del 3,1% del Dow Jones y de alrededor del 1% en Europa. Las Bolsas asiáticas cedieron hasta un 2,5%.

La situación empeoró con la detención de una de las directivas de Huawei. EE UU ordenó el arresto de la jefa financiera de la tecnológica china, Meng Wanzhou, en Canadá porque la empresa había violado supuestamente las sanciones impuestas por Washington contra Irán. La acción fue vista como un desafío de EE UU a China y la sangría de las Bolsas continúo hasta que el 11 de diciembre Trump anunció, de nuevo por Twitter, que ambos países estaban manteniendo “conversaciones muy productivas”. El MSCI subió más de un 1% al día siguiente tras el impulso con el que los inversores asiáticos y europeos recibieron esta noticia: la Bolsa de Hong Kong se anotó un 1,7% y el Eurostoxx sumó un 2,24%.