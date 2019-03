Ibex 35, en directo: se mantiene la parálisis en Bolsa

Lleva el Ibex 35 tres jornadas cerrando sin apenas movimiento y este miércoles registra una tónica similar. Las negociaciones entre China y EE UU, aunque parece que van por buen camino, no terminan de cuajar. En el frente británico se vive también una situación de aparente inmovilidad, y tras la avalancha de resultados, no hay por parte de las empresas noticias de calado. La consecuencia es un letargo en Bolsa. El Ibex 35 sube un ligero 0,1% y se mantiene por encima de los 9.200 puntos.

Cellnex lidera las subidas con un alza del 1,41%. Le siguen Red Eléctrica y Naturgy con ascensos en torno al 0,6%. Bankinter y Repol capitanean las caídas.

El lunes, el responsable de la diplomacia estadounidense, el secretario de Estado Mike Pompeo, dijo que Washington y Pekín están cerca de un pacto comercial en unas negociaciones que, según indican medios especializados, se encuentran ya en fase final. El optimismo inicial que provocó la noticia pronto se diluyó en espera de detalles y concreciones que de momento no han llegado.

En el frente británico, la situación de parálisis es similar. La fecha para una nueva votación en el Parlamento se acerca (12 de marzo) y por el momento no parece que Theresa May cuente con los apoyos necesarios en el Parlamento para sacar adelante su plan acordado con la UE para el Brexit. Si no logra convencer a una mayoría de diputados, al día siguiente planteará a la Cámara si quiere un divorcio a las bravas, sin acuerdo. Si el Parlamento rechaza ese plan también, el 14 de marzo decidirán si piden a la UE más tiempo para la ruptura. La libra cae este miércoles un 0,3% hasta 1,31 dólares.

En cuanto a la política monetaria, el jueves se celebra la reunión de tipos del BCE. Los inversores esperan que la autoridad europea deje sin variar los tipos de interés, pero sí despeje dudas sobre el conocido como TLTRO (operación destinada a dar liquidez a los bancos y que, a su vez, sirva para conceder préstamos a empresas y consumidores), una vez finaliza la primera de estas operaciones.

El euro baja un 0,1% frente al dólar, hasta 1,13 dólares.