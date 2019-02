El porcentaje de consejeras se estanca en 2019

La evolución de la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas ha sufrido un importante frenazo este año. Si bien en términos absolutos, el número total de ellas creció un 3,9% durante 2018, su peso relativo en comparación a sus compañeros varones se sitúa en el 20,3%. Es lo que se desprende del informe Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas presentado este miércoles por Atrevia y el IESE en el Hotel Miguel Ángel de Madrid.

El mencionado estudio refleja un avance insuficiente para cumplir con el objetivo que fijó el Código de Buen Gobierno de la CNMV para 2020, que sitúa este porcentaje en el 30%, así como de la recomendación europea, que considera el equilibrio a partir del 40%, y a casi 30 puntos del 50% que representa la población femenina mundial.

El Ibex, que en años anteriores ha funcionado como locomotora de la paridad para el resto de cotizadas, ha experimentado una subida más moderada este año. Tras un 2018 en el que el peso relativo de las mujeres en los consejos de administración de las empresas del selectivo creció 3,35 puntos porcentuales respecto al año anterior, en esta ocasión, el aumento ha sido de 0,08 puntos hasta situarse en el 23,74%. Además, si bien se han sumado dos nuevos sillones ocupados por mujeres, el peso relativo de las mismas se ha congelado al nombrar a otros cinco hombres. Actualmente, solo 12 empresas del índice de referencia se sitúan por encima de las recomendaciones de la CNMV. La profesora del IESE Nuria Chinchilla, defendió durante la presentación que los avances deben ser lentos, y que si se tienen en cuenta los 10 últimos años, han desaparecido un total de 47 puestos, han entrado 53 mujeres y han salido 100 hombres.

Por su parte, en el resto de empresas cotizadas, las mujeres representan un 18,5% del total de miembros de los consejos. No obstante, este grupo también cuenta con destacadas excepciones. Es el caso de Realia, cuyas consejeras suponen el 57,14% del total, y Adolfo Domínguez, donde el 50% son mujeres. Estos dos casos, la presencia mayoritariamente femenina en el consejo y la paridad total, no se dan en ninguna de las empresas del selectivo, donde Red Eléctrica Española (REE) es la más equilibrada con un 41,67% de mujeres.

La situación es especialmente dramática en el caso de las consejeras con funciones ejecutivas. Solo el 3,82% de los cargos de todo el continuo con estas competencias son ocupadas por mujeres. El dato refleja un retroceso respecto a años anteriores, pues desde 2015, no se había bajado del 4%, y en 2017, se llegó al 4,76%. Además, a pesar de los tímidos avances, aún hay 15 empresas del continuo que no tienen ninguna mujer en su consejo y 35 que solo cuentan con una, dos de ellas pertenecen al Ibex. Es decir, el 38,76% de las cotizadas tiene una o ninguna consejera. Para Chinchilla, la presencia anecdótica de mujeres en los consejos es especialmente grave, ya que “sabemos que si no hay más de una, no se las escucha”, criticó.

Desde un punto de vista global, el frenazo de este año aumenta la brecha existente entre España y sus vecinos europeos, donde la media de consejeras en las grandes cotizadas es del 26,7%. Una cifra que llega al 44% en el caso de Francia, al 36,4% en Italia y al 36,1% en Suecia.