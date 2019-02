Olivas defiende que había provisiones "de sobra" por los inmuebles de Bancaja

El exvicepresidente ejecutivo de Bankia José Luis Olivas ha reiterado hoy en el juicio que se sigue por la salida a Bolsa de la entidad que Bancaja contaba con provisiones "de sobra" para hacer frente a los deterioros inmobiliarios.

En respuesta a la representante del Ministerio Fiscal, Carmen Launa, que por segundo día consecutivo le ha interrogado, Olivas ha reconocido que hubo deterioros de activos inmobiliarios en Bancaja Habitat, debido al inesperado contexto económico adverso, pero que dichos deterioros estaban provisionados de sobra, y por encima de lo requerido por el Banco de España.

Además, ha señalado, en una entidad que tenía "trece inspectores del Banco de España trabajando con los técnicos propios" es difícil que algo se le escape al organismo, "que podamos saber algo que no sepa el Banco de España".

Olivas, que ha señalado que no es "un experto contable", ha recordado una reunión de los presidentes de las siete cajas que dieron lugar a Bankia con el subgobernador del Banco de España, al que le pareció bien, "incluso algo excesivo", las dotaciones y saneamientos previstos.

La juez se enzarza con la fiscal

La presidenta de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Angela Murillo, se ha enzarzado hoy con la representante del Ministerio fiscal, Carmen Launa, a la que ha instado para que deje de preguntar sobre Banco de Valencia. Durante la segunda sesión del interrogatorio al exvicepresidente ejecutivo de Bankia, Launa ha tratado de aclarar si las cuentas de Banco de Valencia -participada por Bancaja, una de las cajas que dio lugar a Bankia- se habían puesto a valor razonable.

Olivas ha explicado que puesto que Banco de Valencia no formaba parte del sistema de protección de activos (sip) de cajas no había necesidad de poner a valor razonable sus activos y pasivos, ya que el Banco de Valencia "no se fusionó con nadie".

Ante la insistencia de la fiscal, la presidenta de la sala le ha recordado que "ya en las cuestiones previas" le había indicado que el Banco de Valencia no es el objeto del presente juicio, y ha instado a la fiscal a "no abundar" en esta línea".