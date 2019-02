Minimó, el biplaza eléctrico de Seat para el 'carsharing'

El fabricante de vehículos Seat quiere ser referente en el mundo de la micromovilidad urbana. La firma, propiedad de la alemana Volkswagen, que había anunciado en septiembre del año pasado el lanzamiento de un patinete eléctrico, ha presentado este lunes en la Mobile World Congress de Barcelona un concept biplaza 100% eléctrico orientado al negocio del carsharing, llamado Minimó.

El vehículo tiene un sistema de carga que permite sacar la batería y cambiarla por otra, lo que permite recargar el coche en pocos minutos y da una autonomía al vehículo de más de 100 kilómetros, ha informado la compañía. En Seat han explicado que este sistema de recarga permite “reducir los costes operativos del carsharing hasta en un 50%”.

Luca de Meo, presidente de la automovilística, que ha sido el encargado de presentar a Minimó, ha señalado que este concept es un coche hiperconectado con tecnología 5G. “Entre otras funciones, el coche reconoce si el conductor tiene 16 o 18 años para adaptar su velocidad máxima de 45 a 90 km/h, por ejemplo. Además, mediante el Asistente de Google en Android Auto, el conductor puede centrarse en la carretera y mantener sus manos en el volante mientras interactúa con su voz con el vehículo para obtener respuestas, gestionar tareas y controlar los diferentes medios”, ha explicado el directivo.

Todavía no hay fecha de lanzamiento para este vehículo, ni tampoco se sabe dónde se fabricará. “Un producto así necesita una fase de desarrollo de dos o tres años”, ha señalado De Meo.

La compañía se transforma así en la marca que lidera el negocio de la micromovilidad dentro del grupo Volkswagen. “Aquellos movimientos por debajo de los 10km, representa hoy alrededor del 60% del total. Es un negocio con gran potencial para un proveedor de movilidad como en el que queremos convertirnos. Tenemos la misión de crear ideas y productos diseñados para trayectos cortos. Volkswagen y sus diferentes marcas usarán nuestras soluciones en todo el mundo. Seat está en la mejor posición para liderar esta estrategia”, ha destacado De Meo.

La empresa también ha anunciado la creación de un software house propio de la marca que empleará a 100 personas en Barcelona, que tendrá por objetivo profundizar en la transformación digital del grupo y reforzar nuevos “modelos de negocio en torno a los nuevos conceptos de movilidad, conectividad y digitalización del automóvil con especial foco en Seat”.

La necesidad de invertir en formación

El presidente de Seat ha destacado el volumen de inversión que destina la compañía a la formación de sus trabajadores en comparación con el resto de la industria. Según De Meo, Seat destinó el año pasado 21 millones de euros a dar formación a sus empleados en España. “Invertimos casi 12 veces más que la media de lo que se invierte en la economía española y 4,5 veces más que el resto de la industria del automóvil”, ha asegurado el directivo.

De Meo ha señalado que si no se invierte más en la formación de los trabajadores de la industria del automóvil, el sector puede perder su lugar de importancia en este sector (España es el segundo fabricante europeo de coches detrás de Alemania). “Hay que mirar la competitividad del país, que hoy es muy potente, pero las cosas que nos hacen fuerte hoy, quizá dentro diez años no valgan”, he avertido De Meo. “En dos o tres años más del 50% del valor de un coche va a ser electrónica y software”, ha añadido.