AEB: el caso Villarejo puede afectar a la imagen del BBVA y del sector

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, confía en que BBVA investigue de manera exhaustiva sobre el espionaje masivo que supuestamente encargó la entidad entre 2004 y 2005 y ha reclamado esperar al resultado de dichas investigaciones.

Según ha indicado durante su intervención en el Fórum Europa organizado este miércoles en Madrid, BBVA "ha sido muy claro en su compromiso con que la investigación sea exhaustiva y con tolerancia cero a cualquier incumplimiento y sin contemplaciones".

En este sentido, cree que "lo lógico" es dejar al propio banco que culmine esa investigación, ser prudentes y esperar antes de "prejuzgar" basándose en investigaciones "que no están constatadas con hechos". "Estoy seguro de que se hará con la mayor celeridad posible, ya que el banco es el primer interesado", ha sostenido.

Roldán ha reconocido que el escándalo puede afectar tanto a la imagen de la entidad como al sector en su conjunto, un tema en el que ha insistido en su intervención inicial al advertir de que, si una industria es incapaz de transmitir a la opinión pública que es necesaria para su bienestar, "no podrá pervivir en el largo plazo y la sociedad sufrirá en su conjunto".

Se acusa al BBVA de Francisco González de contratar al excomisario Villarejo para tener acceso en tiempo real a las llamadas telefónicas que se cruzaron en plena operación de asalto al banco los principales promotores de la maniobra, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero, el empresario Juan Abelló y el jefe de la Oficina Económica de José Luis Rodríguez Zapatero, Miguel Sebastián.

También se le ha acusado de haber espiado a decenas de personas, empresas e incluso medios de comunicación que habrían tenido una participación secundaria en esa ofensiva. El presunto cerebro de la operación Tándem habría llegado a facilitar a directivos de BBVA el detalle de hasta 15.000 contactos telefónicos. El banco ha admitido la contratación del comisario pero no ha allado pruebas de espionaje.

La entidad que actualmente preside Carlos Torres anunció tras la difusión de las primeras informaciones el pasado mes de enero que estaba llevando a cabo una investigación sobre el denominado 'caso BBVA-Villarejo'. En concreto, el bufete Garrigues presta sus servicios jurídicos al banco desde que en junio de 2018 inició una valoración externa de la información y documentación recopilada sobre el caso, ahora también apoyado por el despacho de abogados Uría Menéndez. PwC trabaja en la realización de un informe 'forensic' al que ha destinado un equipo de más de 40 personas.

Bloqueo a cuentas chinas

También relacionado con BBVA, el presidente de la patronal se ha pronunciado sobre el tema de los bloqueos a cuentas bancarias de ciudadanos chinos y ha reconocido que las obligaciones de la normativa sobre blanqueo de capitales "son muchas, muy exigentes y muy duras".

"Es un área donde ya no estamos hablando de riesgo reputacional, sino financiero, de litigiosidad, muy importante. Nuestro supervisor, el Sepblac, exige de manera intensa el cumplimiento de cualquier requisito. Esa obligación de actualizar los datos de los clientes es ya muy antigua, no se dirige a ningún colectivo en particular y el supervisor ha sido generoso en los tiempos", ha explicado.

En cualquier caso, Roldán considera que la situación "se ha calmado y está en vías de corrección" y ha recordado que, a veces, los requerimientos de los bancos no son de las entidades, sino de las autoridades públicas.