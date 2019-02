El mercado cierra plano y sin reacción ante un posible adelanto electoral

Ni las ganancias de los mercados europeos, ni la apertura alcista de Wall Street ni el rechazo del Congreso a los Presupuestos de Pedro Sánchez, que convierten en prácticamente inevitable el adelanto electoral, han logrado sacar a la Bolsa española de su apatía. El Ibex ha cotizado sin rumbo fijo a lo largo de toda la jornada, alternando ligeras pérdidas con pequeñas ganancias para finalmente cerrar plano, con una caída del 0,01% que le deja al borde de los 9.000 puntos.

Mientras tanto, los mercados europeos han registrado subidas del 0,4%, que han llegado hasta el 0,8% en el parqué londinense y al 0,9% en el de Milán. Al otro lado del Atlántico, los principales índices estadounidenses moderaban las alzas al cierre europeo hasta el entorno del 0,2%.

La Bolsa española reaccionó con ligeras caídas a la votación clave de esta mañana en el Congreso en la que se han rechazado los Presupuestos de Pedro Sánchez, con los votos de PP, Ciudadanos e independentistas, como ya estaba previsto. Ahora se espera que el presidente Pedro Sánchez convoque elecciones generales, un anuncio que dará previsiblemente el viernes después del Consejo de Ministros.

Para Moody's, en el que caso de que finalmente se celebren elecciones antes de tiempo, el mejor escenario es que resulte en un Gobierno con mayoría estable, sólido e "idealmente con una plataforma de reformas", según ha explicado a Efe el analista senior de la firma para España, Kathrin Muehlbronner. No obstante, ha subrayado que la falta de un Ejecutivo sin mayoría no ha incidido en la economía y, a corto plazo, toda esta incertidumbre "no debería afectar". Asimismo, Muehlbronner ha afirmado que el déficit se ha reducido en los últimos años gracias a la buena coyuntura y no a las reformas estructurales, "que no se han hecho".

Los mayores ascensos de la jornada han sido para Arcelor (3,75%), Acerinox (2,93%) y Sabadell (2,16%), mientras que en el lado de los descensos Naturgy ha registrado una caída del 2,39%, seguido de BBVA (-1,92%) y Red Eléctrica (-1,64%).

Como telón de fondo, se mantiene el optimismo sobre un posible acuerdo comercial entre China y EE UU. El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró ayer abierto a ampliar la tregua más allá del 1 de marzo (fecha límite) si considera que ambas partes están "cerca de un acuerdo real". Además, en la prensa de Hong Kong se recoge la posibilidad de que el presidente de China, Xi Jinping, se reunirá con miembros clave de la delegación estadounidense que está en Pekín para la tercera ronda de negociaciones.

En el frente británico, Theresa May ha pedido a los diputados "algo de tiempo" para "completar el proceso" de negociación con la Unión Europea y presentar ante el Parlamento nuevas garantías que permitan salvar el acuerdo de retirada. Mientras, se acerca la fecha del 29 de marzo y, de momento y si llegara esa fecha, Reino Unido saldrá del bloque comunitario sin ningún tipo de red. La libra cae este miércoles un 0,23% hasta 1,2862 dólares.

En el mercado de divisas, el euro cede un 0,36% frente al dólar y pierde los 1,13 billetes verdes. Por otra parte, el Brent se anota una subida del 2% que le sitúa por encima de los 63 dólares el barril. Durante la jornada ha tocado un máximo de 63,98 dólares, cifra que no alcanzaba desde hace tres meses.