Vodafone paga 24,3 millones a Castellano por el plan de incentivos de Ono

El grupo Vodafone ha pagado 24,3 millones al antiguo presidente de Ono, José María Castellano como indemnización por su salida de Ono, según se refleja en las cuentas de Vodafone Holdings Europe, la matriz del grupo en España, recién depositadas en el Registro Mercantil. En 2014, la operadora británica compró a su competidora Ono por 7.200 millones de euros y la cúpula directiva del grupo absorbido reclamó ante la Justicia el pago de un bonus ligado a un plan de incentivos anterior a la operación. Asimismo, fruto de la reestructuración societaria del grupo, la sociedad holding ha asumido provisiones ya dotadaspreviamente por otros 48,6 millones ante los juicios pendientes por esta cuestión con otros ex directivos de Ono.

“Como consecuencia de la fusión por absorción del grupo corporativo Ono, la sociedad ha registrado en el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2018 la provisión por la retribución del plan de incentivos a largo plazo por importe de 48,6 millones de euros. Igualmente durante dicho ejercicio, se ha producido el pago correspondiente a una de las cantidades reclamadas por importe de 24,3 millones”, reza el apartado 11, en referencia a las provisiones a largo plazo.

En ese apartado, la operadora no fija un calendario de pagos ni tiene certeza de que vaya a haber más desembolsos. “De acuerdo a la naturaleza de los riesgos cubiertos por las provisiones calificadas a largo plazo, no es posible determinar un calendario de pagos razonable, en caso de que se produzcan”. En todo caso, Vodafone Holdings Europe, que agrupa todos los negocios en España, considera como suficiente la provisión para futuras indemnizaciones. “En opinión de los administradores, después del correspondiente asesoramiento legal y fiscal, no se espera que el resultado de estos litigios suponga pérdidas significativas superiores a los importes provisionados al 31 de marzo de 2018”.

El plan de incentivos de ONO fijaba el pago de indemnizaciones si se vendía al menos el 30% del capital

En un primer momento, Vodafone se negó a ese pago ante la existencia de un presunto fraude fiscal cometido durante la gestión del citado equipo liderado por Castellano. Precisamente fue el máximo directivo de Ono el que lideró la causa judicial, al interponer una demanda contra la operadora británica, reclamando el pago de un bonus de 19 millones de euros. El recurso de Castellano se basaba en la cláusula del plan de incentivos que fijaba que cobraría íntegro el bonus, siempre que se produjera un cambio de control accionarial en la sociedad, lo que implicaba al menos una venta del 30% del capital, cuando en la operación cerrada en 2014 se vendió el 100% de ONO.

El juzgado número 61 de Madrid le dio la razón a Castellano en 2017 y fijó el pago del bonus denegado, a lo que había que añadir las costas y los intereses. Vodafone recurrió la sentencia y en octubre de 2018 fue la Audiencia Provincial de Madrid la que ratificó la sentencia del juzgado de primera instancia, coincidiendo en que las posibles irregularidades no afectaban al cobro del bonus.