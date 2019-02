Conthe considera que no hay ilícito penal en el caso Bankia

El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Manuel Conthe defendió este martes que en el caso de la salida a Bolsa de Bankia “no ha habido ilícito penal de ningún tipo”.

Durante su participación en un encuentro con los medios en el Consejo General de Economistas, Conthe añadió que el expresidente de Bankia Rodrigo Rato “tiene razón” al decir que todo cuanto hicieron las cajas y la propia Bankia “lo hicieron con el conocimiento del Banco de España”.

Admitió que en ese momento pudieron utilizarse criterios “demasiado laxos”, pero esta es una “cuestión opinable” que está “a años luz de cualquier hecho que tenga trascendencia penal”. En su opinión, los 34 encausados que juzga la Audiencia Nacional deben ser declarados “inocentes” porque “no hay delito de estafa”.

Un día antes, durante el juicio, Rato asveró que no hubo problemas que impidieran aprobar las cuentas de Bankia de 2011. “En mi conciencia no había ninguna sensación de que tuviéramos un problema de salvedades, nadie me lo había transmitido”, indicó en referencia al Banco de España o el Ministerio de Economía. Rato sí reconoció que el socio auditor de Deloitte había mostrado su preocupación por la valoración de las acciones.

En ese sentido, Conthe consideró este martes que “el tema de Bankia ya está resuelto” desde que el Tribunal Supremo declaró nula la venta de acciones a particulares, si bien argumentó que la anulación debió producirse por mala comercialización y no por falsedad en el folleto de salida a Bolsa. “Si los jueces entraran en la lógica económica del asunto, se darían cuenta de que este asunto nunca debió entrar en la vía penal y acabarían declarando inocentes a todos”, dijo.

Conthe también criticó que haya sentencias “disparatadas”, como las ligadas a las cláusulas suelo, que “dicen que los bancos sabían lo que iba a pasar y que engañaron a los clientes”. Preguntado sobre la posibilidad de haber sido espiado por el excomisario José Manuel Villarejo cuando presidía la CNMV, Conthe aseguró no tener “constancia” de que sus conversaciones se escucharan y afirmó que no le “preocupa lo más mínimo”.