La Fiscalía estudia añadir falsedad contable a la acusación de estafa que planteó en el caso Bankia

El macrojuicio por la salida a Bolsa de Bankia ha arrancado este lunes con un inesperado mazazo para los 34 acusados después de que la Fiscalía haya anunciado en su primera intervención que estudia ampliar su acusación para añadir el delito de falsedad contable al de estafa a inversores, el único que había planteado hasta ahora.

Hasta ese momento, la primera sesión del juicio bien podía parecer un reencuentro de viejos conocidos, el de 31 personas y los representantes de tres compañías (Bankia, su matriz BFA y la auditora, Deloitte), muchos de los cuáles ya coincidieron en el proceso por las tarjetas black.

Juntos han compartido una liturgia ya conocida por muchos: el tráfico entorpeciendo el acceso a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), un puñado de preferentistas increpándoles a las puertas del edificio, colas en el control de seguridad en el que confluyen imputados, abogados y periodistas, seguida de saludos más o menos afectuosos y el trato de cercanía del personal judicial, que en muchos casos se dirige a ellos por el nombre de pila.

Una consecuencia de los muchos meses que han pasado parte de los acusados en estas instalaciones, en cuyo banquillo permanecerán sentados al menos hasta el 26 de junio de 2019 con motivo de este nuevo proceso judicial.

Algunas cosas, sin embargo, han cambiado respecto a juicios anteriores. En el caso del expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, también exvicepresidente económico del Gobierno y exresponsable del Fondo Monetario Internacional, su llegada esta vez ha sido en furgón policial, trasladado desde la cárcel de Soto del Real donde cumple la condena de cuatro años y medio de prisión que el Tribunal Supremo acaba de imponerle por el caso de las visas opacas.

También accedían a la Audiencia desde prisión, por los mismos motivos, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Jose María de la Riva, Estanislao Rodríguez Ponga y Jorge Gómez. Por su propio pie entraban otros condenados del caso de las black, cuyas penas fueron inferiores, como Arturo Fernández o Javier López Madrid, así otros acusados con menos experiencia como el exconsejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, o el exministro Ángel Acebes.

Uno a uno han ido accediendo, con casi una hora de retraso, a la sala que preside Ángela Murillo, que también presidió el tribunal de las tarjetas black. Tras escuchar el listado completo de delitos que les achacan el Ministerio Público, las 16 acusaciones particulares y las dos populares, las palabras de la fiscal Carmen Launa han acabado con el guión previsto.

Hasta la fecha, la Fiscalía se había limitado a acusar de un delito de estafa a inversores a Rato, para el que pide cinco años de cárcel; a José Luis Olivas, para quien solicita cuatro años de prisión; José Manuel Norniella, que se arriesga a tres años de prisión; y Verdú, que podría ser condenado a dos años y siete meses.

Launa, a la que ha acompañado el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, que fue el responsable de la causa hasta su ascenso, ha advertido a la sala que tras sus últimas averiguaciones no descarta extender la acusación añadiendo el delito de falsedad contable, lo que podría afectar a muchos más de los miembros del banquillo, sentados en él porque las acusaciones particulares y populares les culpabilizan de ello.

Más allá, la fiscal que estará al cargo de la causa durante el juicio oral ha aseverado que sus últimas pesquisas indican que algunas de las siete cajas que acabaron conformando Bankia podrían haber estado ocultando importantes agujeros contables ya antes de la fusión lo que habría acabado propiciando la caída en desgracia de la entidad menos de un año después de su salida a Bolsa, cuando acabó requiriendo un rescate público europeo de más de 23.500 miillones de euros.

Las alegaciones de las defensas

Por su parte, las defensas de los acusados han comenzado su turno de cuestiones previas tratando de evitar que sus patrocinados sigan sentados en el banquillo. Además de cuestiones procedimentales por las que piden la nulidad de la acusación en casos particulares, buena parte de los abogados ha solicitado aportar documentación que acredita que sus defendidos y familiares compraron acciones en la salida a Bolsa, lo que consideran demuestra que no trataban de estafar a nadie.

Otra petición generalizada ha sido la de que se exima a los acusados de comparecer durante los siete meses del juicio, lo que han pedido desde Rato que está encarcelado a Verdú, que reside y trabaja en Miami, pasando por otros que alegan enfermedad o cuidado de hijos, como López Madrid.

Finalmente, algunos de los encausados han solicitado al tribunal que se les exonere en virtud de la llamada doctrina Botín, que impide juzgar a alguien que no esté acusado por la Fiscalía ni por una acusación particular. Una solicitud que se basa en tratar de negar la legitimidad de algunas de las partes para acusarles o, en el caso de la propia Bankia, en la alegación de que el dinero perdido por los particulares ha sido devuelto por lo que el grueso de los inversores que les acusan ya no padecen daño alguno.