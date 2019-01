‘Alitas de cerdo’, el último gran éxito de las cadenas de comida rápida

No, los cerdos no tienen alas, pero eso no evita que los restaurantes las vendan. Aunque las alitas de pollo han sido durante mucho tiempo un elemento básico del día del partido, las alitas de cerdo están preparadas para convertirse en la estrella sorpresa de la Super Bowl de este año, a medida que cadenas como Pizza Hut y Hooters se abastecen de proteínas de bajo costo. Las alitas de pollo sin hueso, generalmente hechas de carne de pechuga, han estado ganando terreno en los menús durante años, y ahora las alitas de cerdo se están sumando. Los restaurantes se están dando cuenta de que los estadounidenses anhelan comidas cómodas y no tradicionales, y las alitas parecen encajar a la perfección.

El pub y restaurante Flo & Santos en el vecindario de South Loop de Chicago puede dar fe de su atractivo. Ha tenido alitas de cerdo en el menú desde su apertura hace ocho años. Los chefs ofrecen las "alitas de cerdo voladoras" en salsa de búfalo, barbacoa o teriyaki, y la porción de cinco cuesta 14 dólares. "Es fácil venderlas. Son algo único que puedes compartir", señaló Nicki Piersanti, gerente general.

Kathleen Hoffman, chef de la distribuidora de restaurantes US Foods Holding Corp., está de acuerdo con esa impresión, citando "una tendencia fuerte entre los millennials". Su compañía ha estado vendiendo alitas de cerdo, o cortes conocidos como shanks, a restaurantes durante aproximadamente tres años, y están teniendo cada vez más éxito.

Si bien las ventas siguen siendo más bajas que sus contrapartes de pollo, "las alitas de cerdo podrían jugar un papel importante" en 2019, dijo Hoffman, que resaltó que encajan bien en sabores como los de la comida coreana, tailandés o china.

Mientras, en EE UU hay cada vez más carne: la producción nacional de pollo y cerdo ha alcanzado un récord justo cuando la demanda en el extranjero se desvanece en medio de la guerra comercial del presidente Donald Trump. Los precios minoristas de la carne de pechuga de pollo deshuesada, generalmente utilizada para hacer alas deshuesadas, disminuyeron por cuarto año consecutivo en 2018. La carne de cerdo está siguiendo la misma tendencia, con unos precios de venta al público que han caído un 17% desde 2014.

"En general, ahora tenemos mucha proteína en el país", dijo David Maloni, vicepresidente ejecutivo de análisis de ArrowStream, un consultor de cadena de suministro de alimentos. "La gente está intentando crear nuevos platos en el menú y cuentan con las alas".

A Bob File, el presidente de Pioneer Meats en Vandalia, Michigan, se le atribuye la invención de la categoría de alitas de cerdo. Dijo que Maple Leaf Foods las vende en el mercado canadiense, mientras que Smithfield’s Farmland y Sysco también tienen sus propias marcas. Anticipa que los volúmenes de ventas podrían duplicarse en los próximos años a medida que su popularidad crezca. El ejecutivo estima que actualmente se venden alrededor de 2,2 a 3 millones de kilos de alitas de cerdo al año.

Sus alitas de cerdo no están deshuesadas, sino que incluyen un pequeño hueso extraído del peroné de cerdo. Pero está trabajando en una versión deshuesada. File indica que las alitas de cerdo tienen el doble de carne que las de pollo, y son más fáciles de comer porque "se limpian de inmediato".

Parte esencial

Hace dos años, Hooters of America lanzó alitas de cerdo en una salsa de barbacoa dulce y picante por 10,99 dólares. La cadena de restaurantes y bares dice que está estudiando venderlas nuevamente este año por un tiempo limitado. Bar Louie, que tiene 135 locales en EE UU, agregó alitas de cerdo a su oferta a fines del año pasado.

Buffalo Wings de pollo deshuesado de Pizza Hut. Pizza Hut

Mientras tanto, Pizza Hut está promoviendo alitas de pollo deshuesadas -que por supuesto no son alas- y las añadió en octubre a su menú de 5 dólares. El día de la Super Bowl es el de mayores ventas del año de la cadena y la compañía anticipa que las ventas serán superiores a las de 2018, según declaró la directora de marca, Marianne Radley, en una entrevista. Una gran parte de eso, por supuesto, serán las alitas.

"Cuando piensas en tener una fiesta de la Super Bowl, las alitas son una parte esencial", señaló.