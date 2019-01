EE UU podría levantar los aranceles a China mientras duren las negociaciones comerciales

El Gobierno de EE UU está estudiando la posibilidad de levantar todos o una parte de los aranceles a la importación de productos procedentes de China mientras duren las negociaciones comerciales con el país asiático, según adelante The Wall Street Journal citando a fuentes que habrían escuchado esta propuesta por parte del Tesoro de EE UU, Steve Mnuchin. No obstante, el representante de Comercio, Robert Lighthizer, se habría resistido a esta ideal, que aún no habría sido propuesta al presidente de EE UU, Donald Trump.

Wall Street ha recibido los rumores con optimismo y el Dow Jones ha llegado a cotizar por encima del 1%, frente a las ligeras ganancias que sumaba minutos antes.

Por el momento, un portavoz del Tesoro ha negado que esta posibilidad esté sobre la mesa. "Ni Mnuchin ni Lighthizer han realizado ninguna recomendación sobre los aranceles u otro aspecto relacionado con las negociaciones con China".

Washington y Pekín se encuentran en una tregua comercial que finaliza el 1 de marzo, tras lo cual el tipo impositivo a una serie de importaciones chinas por valor de 200.000 millones de dólares subirá del 10% al 25%.

Mnuchin habría sugerido la posibilidad de ofrecer una eliminación de las tarifas para una reunión programada para el 30 de enero con el representante comercial chino, Liu He, algo que los negociadores estadounidenses, en busca de concesiones, consideran un "as en la manga", señalan las fuentes al WSJ.

Lighthizer, que anteriormente ha dicho que EE.UU. debería prescindir de los aranceles solo cuando China ejecute sus promesas, parece "suavizar su posición" hacia la posibilidad de que algunas tarifas sean eliminadas si su país logra un "acuerdo fuerte", señala el diario.

Un portavoz del Departamento del Tesoro comunicó que las ofertas "están todas sobre la mesa", que las conversaciones "están lejos de acabar" y que ni Mnuchin ni Lighthizer han hecho "ninguna recomendación a nadie respecto a las tarifas ni otras partes de la negociación con China".

El viceprimer ministro chino, Luy He, visitará EE UU los próximos días 30 y 31 de enero para la última de las negociaciones comerciales con el objetivo de resolver el conflicto abierto entre las dos principales economías del mundo. La administración de Trump tiene planificado elevar el 2 de marzo los aranceles sobre las importaciones a productos chinos hasta los 200.000 millones de dólares, desde el 10% previo al 20%.