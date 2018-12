Vodafone España regala a sus clientes Amazon Prime durante un año y amplía su televisión

Sacudida comercial de Vodafone España. Esta vez con una alianza generalizada con Amazon. La operadora ha anunciado hoy que va a ofrecer en exclusiva una suscripción de un año a Amazon Prime (valorada en 36 euros al año) a los clientes de Vodafone One y de planes RED que creen una nueva cuenta de Amazon Prime. Los usuarios con planes Vodafone One o RED pueden acceder a esta iniciativa desde el 4 de diciembre hasta el 7 de enero.

En un comunicado, la teleco ha explicado que los clientes podrán disfrutar de Prime Video incluido en Amazon Prime, “como parte de la estrategia de la operadora de proporcionar acceso a la mayor oferta de contenidos de cine y series”.

Vodafone ha señalado que Amazon Prime es un programa de suscripción que ofrece las mejores compras y entretenimiento, incluyendo envíos rápidos, gratuitos e ilimitados en millones de productos.

Además, incluye Prime Video, que permite a los miembros de Prime ver en streaming o descargar películas y series de Prime Original incluyendo El hombre del Castillo, The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, Six Dreams, The Marvelous Mrs. Maisel y otras series de éxito como Pequeñas Coincidencias, Estoy Vivo, Presunto Culpable.

De igual forma, ofrece a los miembros de Prime acceso a cientos de e-books, historias cortas, comics, guías de viaje, cuentos de niños y más; junto con ofertas exclusivas y beneficios de compras, como Amazon Family, con descuentos especiales en artículos para bebés y acceso prioritario a las ofertas Flash.

Finalmente, ofrece almacenamiento de fotos gratis e ilimitado con Amazon Photos.

La operadora ha indicado que tanto los actuales como los nuevos clientes con planes Vodafone One y Vodafone One Familia, Red S o superiores, +Lineas M y +Lineas L pueden beneficiarse de esta promoción.

Con este movimiento, la operadora busca dar un impulso comercial, tras el castigo sufrido en los últimos meses, especialmente tras su decisión de no seguir con el fútbol televisado.