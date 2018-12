La fibra óptica mata al ADSL en el mercado español: ya tiene el doble de clientes

España acelera en la transformación de sus infraestructuras de telecomunicaciones, con la implantación de las redes de nueva generación. La fibra óptica hasta el hogar (FTTH) alcanzó al cierre de septiembre los 8,04 millones de clientes, cifra que supone ya casi el 55% del mercado de banda ancha fija.

La nueva tecnología de red está acabando a pasos agigantados con el tradicional ADSL. Y es que la fibra ya tiene el doble de clientes que la tecnología basada en el cobre tradicional, que a la conclusión de septiembre apenas contaba con 4,06 millones de clientes. Desde principios de año, la fibra ha ganado 1,45 millones de accesos, mientras que el ADSL ha perdido más de un millón de conexiones.

En su avance, la fibra óptica también está robando mercado a la tecnología HFC, tradicional de los operadores de cable, que en los nueve primeros meses del año ha perdido casi 200.000 líneas, y cuenta en este momento con un parque de 2,38 millones de conexiones (es mayoritaria en compañías como Euskaltel, junto con sus filiales R y Telecable, y Vodafone, este caso heredada de la antigua Ono).

La aceleración del proceso de migración hacia el FTTH impulsado por las telecos ha provocado este cambio. Fuentes del sector señalan que la gran mayoría de clientes no quiere contratar el ADSL y opta por la fibra, salvo que estén obligados a quedarse con el cobre porque todavía no tiene cobertura de fibra. En este sentido, las operadoras han seguido con la ampliación de la cobertura. Telefónica cerró el trimestre con una cobertura de FTTH de 20,8 millones de unidades inmobiliarias. “Una vez que el cliente prueba la fibra, ya no quiere volver al ADSL, porque permite prestaciones más amplias y servicios crecientes como la televisión”, señalan estas fuentes.

La situación de España no tiene parangón en el resto de grandes países europeos. En Francia, quizá el segundo mercado europeo que más ha apostado por el FTTH, Orange tiene una cobertura de 10,8 millones de hogares y 2,4 millones de clientes. Alemania, Reino Unido e Italia están muy por detrás en despliegue de FTTH. Dentro de los países de la OCDE, solo Japón y Corea del Sur superan a España en la implantación de fibra hasta el hogar.

Por compañías, Telefónica encabeza el mercado español con 3,81 millones de clientes de FTTH, por delante de Orange, que cuenta con 2,72 millones, y MásMóvil, con 531.000 usuarios. Entre las tres empresas suman más del 81% del conjunto del mercado (un total de 7,06 millones de líneas). En definitiva, el resto de compañías, encabezadas por Vodafone y Euskaltel se reparten el millón restante de conexiones de FTTH (ni Vodafone ni Euskaltel desagregan sus clientes de banda ancha de alta velocidad entre las tecnologías de FTTH y HFC).

El consejero delegado de Vodafone España, Antonio Coimbra, aseguró en la reciente presentación de resultados de su primer semestre fiscal que la empresa ha actualizado el 100% de su red de HFC a la tecnología Docsis 3.1, con la opción de ofrecer “velocidades simétricas superiores a 1 Gbps”.

Operadoras

En este escenario, en el caso de Telefónica España, los accesos de fibra óptica hasta el hogar suponen ya el 63% del parque de banda ancha, mientras que en Orange representan el 66%. En MásMóvil supone un 62%.

A lo largo del año, la migración desde el ADSL a la fibra óptica no se ha detenido. Orange España ha ganado 462.000 líneas con la tecnología de nueva generación, mientras que Telefónica ha incorporado en torno a 400.000 accesos. En el caso de la matriz de Yoigo, la ganancia es de cerca de 376.000 líneas de fibra, cerca del 70% de su parque actual de conexiones con esta tecnología.