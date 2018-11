El 99% de los coches que se producen en España son aún de combustión

La industria del automóvil ha entrado en combustión por la propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética del Gobierno, que si sale adelante como está redactada ahora mismo, en 2040 se prohibirá la matriculación de coches de combustión (gasolina, diésel, gas e híbridos) y en 2050 ya no podrán circular. Anfac, la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches, ya la ha rechazado “de plano”, porque considera que habría que llevar a cabo una reconversión industrial “completa” y “acelerada”.

Actualmente (faltan aún 22 años para la prohibición), el 99% de los coches producidos en España queman algún tipo de combustible.

De los 44 modelos que se fabrican en la actualidad en el país, solo cuatro, es decir, solo un 9%, son modelos electrificados. Hay tres marcas que producen coches eléctricos en España: Nissan (la furgoneta NV200), Renault (el biplaza Twizy) y PSA (Citroën Berlingo y Peugeot Partner). Estos últimos le explicaron a CincoDías que solo fabrican entre cinco y diez automóviles electrificados al día, “una producción muy residual”, aseguran fuentes de la firma francesa (unos 2.000 al año).

Por su parte, Renault indicó que hasta octubre ensambló 3.600 unidades del Twizy, que se empezará a producir en Corea del Sur en el primer trimestre de 2019. Por último, desde Nissan aseguraron a este periódico que produjeron 10.000 unidades de la NV200 eléctrica en 2017, pero no han dado cifras de cuántas llevan fabricadas en 2018. Fuentes del sector calculan que este año duplicarán ese número. Son pequeñas cantidades si se las compara con la producción total de España (el segundo fabricante de Europa), que en 2017 fabricó más de 2.848.000 coches. De todas formas, los fabricantes esperan que para 2020 se produzcan en el país nueve modelos electrificados, duplicando la cifra actual.

Por su parte, los sindicatos explicaron a este diario que les parece “grave tener que enterarse por la TV” de un asunto tan grave. Joaquín Ferreira, responsable del sector de automoción de CC OO, dijo que el Gobierno “se está especializando en lanzar titulares que no concreta”, y que de la mesa de movilidad, que puso en marcha el Ejecutivo en octubre para hablar de los retos a los que se enfrenta el sector, solo ha habido una reunión. “Nos dieron un documento para que aportáramos nuestras ideas y nunca más se comunicaron con nosotros”, aseguró Ferreira. Pero también reconoció “que si no se hace algo así, no vamos a cambiar” nuestra forma de movernos.

Respecto a la prohibición de circulación en 2050, Anfac aseguró que “esto supone renovar el parque automovilístico en su conjunto en ese plazo, con la falta, de nuevo, de un plan de achatarramiento radical”. La patronal rechaza comparar las medidas del Gobierno con las anunciadas por Reino Unido o Alemania, ya que en estos países se han puesto en marcha planes estructurales de ayuda para la compra de coches eléctricos. Los ingleses destinarán a este fin 1.500 millones de libras (1.721 millones de euros con el cambio actual) y los alemanes 1.000 millones de euros. “España solo ha dedicado 74,5 millones de euros a estos planes en cinco años, y en el último no ha aprobado ninguno”, indicó el lobby. Además, se quejan de que esta medida no ha contado “con la opinión de las asociaciones del sector ni de los sindicatos”.

Por su parte, Faconauto, la asociación que representa a los concesionarios, señaló en un comunicado su preocupación “por el clima negativo que hay alrededor del automóvil”, que podría “convertir en estructural la actual caída de las matriculaciones”, en referencia a la bajada de un 22% de las ventas que, según la asociación, se está produciendo en noviembre. A esto hay que sumar la caída de las matriculaciones en septiembre y octubre, debido a la entrada en vigor el 1 de septiembre de la nueva regulación de emisiones WLTP.

“Propuestas como las que plantea el Gobierno o la profunda crisis del diésel generan incertidumbre entre los compradores, que no saben qué coche comprarse ni cuándo, e impactan ya en todo el sector (...). El mercado está entrando en una dinámica negativa y preocupante, no vinculada ya a causas puntuales, sino a problemas más profundos”, aseguran desde Faconauto.

Aedive, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico, sí que se mostró a favor de la medida del Ejecutivo. El director de la asociación, Arturo Pérez de Lucía, dijo que este anuncio “es positivo”. En su opinión, “plantea objetivos claros y temporales en línea con los de la descarbonización del transporte y de una Ley de Cambio Climático que tiene que dar respuesta a los requerimientos de Bruselas”.