La libra repunta ante la posibilidad de un acuerdo sobre el Brexit

La libra ha reaccionado con entusiasmo a la posibilidad de que el acuerdo para el Brexit esté prácticamente cerrado, según ha afirmado el ministro británico para el Brexit, Dominic Raab, en una carta enviada al Parlamento divulgada hoy. La divisa británica llegó a apreciarse cerca de un 1% respecto al dólar, hasta los 1,2831 billetes verdes, y acumular su mayor ganancia diaria desde hace más de tres semanas. No obstante, la subida se ha moderado poco después, cuando un portavoz del Gobierno británico afirmó que no quería verse "interpretación" de la carta". De hecho, la premier británica, Theresa May, ha preferido no hacer comentarios sobre el anuncio de Raab.

El anuncio también ha llevado a que la libra se aprecie un cerca de un 0,7% respecto al euro, de manera que una libra se cambia a 0,89 euros. Con respecto a la moneda comunitaria, la libra acumular su mayor ganancia intradía desde agosto.

La Bolsa de Londres también ha recibido la noticia del posible acuerdo con ganancias y al cierre se ha anotado un 1,3%.

Los analistas consideran que la noticia es positiva, puesto que Raab ha dado una fecha en la que considera que ya habrá acuerdo. Sin embargo, también ven un lado negativo, y es que la política es "flexible y aún no hay una confirmación sólida", explican a Bloomberg desde Nomura International.

No obstante, los inversores permanecen por el momento más atentos a la reunión del Banco de Inglaterra de este jueves, pues se espera que mantenga los tipos de interés y detalle las condiciones para mantener su política monetaria actual.