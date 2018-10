Bruselas advierte a Italia de que su alto nivel de deuda es una vulnerabilidad para toda la zona euro

La Comisión Europea ha advertido a Italia de que su alto nivel de deuda, que cerró 2017 en el 131,2% del PIB, es una "vulnerabilidad" para "toda la zona euro", según se desprende de una carta que ha enviado el Ejecutivo europeo a Roma.



En la misiva, dirigida al director general del Tesoro italiano, Alessandro Rivera, Bruselas advierte de que el plan presupuestario de Roma, que fue rechazado por la Comisión Europea el pasado 23 de octubre, "confirma" que el país mediterráneo no está realizando "esfuerzos suficientes"para reducir su nivel de endeudamiento. "La deuda pública de Italia se mantiene como una vulnerabilidad

clave", ha alertado el director general para Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, Marco Buti.



"Un nivel tan alto de deuda pública limita el espacio de maniobra del Gobierno para realizar inversiones productivas que beneficien a sus ciudadanos. Además, dado el tamaño de la economía italiana, es una fuente de preocupación común para toda la zona euro", ha añadido Buti.



En el plan presupuestario enviado por el Ejecutivo italiano se prevé que la deuda del país caiga hasta el 130,9% del PIB en 2018 y hasta el 130% en 2019. Tras eso, el Gobierno de la Liga Norte y Movimiento 5 Estrellas pronosticó que el endeudamiento seguiría cayendo hasta llegar al 126,7% del PIB en 2021, algo que para la Comisión Europea no es suficiente.



Así, la carta rubricada por Buti insta al director del Tesoro italiano a justificar esta menor reducción de la exigida antes del 13 de noviembre. El Ministerio de Economía y Finanzas de Italia ha asegurado que contestará en plazo a Bruselas.



Esta carta llega una semana después de que la Comisión Europa decidiera rechazar el plan presupuestario presentado por Italia, al constatar que incumplía significativamente las reglas fiscales europeas. El plazo de Roma para presentar un nuevo borrador es el mismo que el requerido por Buti: el 13 de noviembre.



"Al contrario de lo ocurrido los años anteriores, la Comisión no ha podido considerar que el presupuesto italiano es conforme" a las reglas, denunció entonces el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici. "No estamos ante un caso en el límite, estamos ante una desviación que es clara, neta, asumida e incluso reivindicada", añadió el francés.