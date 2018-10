La venta de hipotecas se paraliza hasta que el Supremo aclare su fallo

¿Retroactividad? El Supremo aclaró ayer que el fallo del jueves de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, que fija que es el banco y no el cliente quien debe pagar el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) de la hipoteca es firme y no puede ser revisada en el Pleno convocado el 5 de noviembre. También son firmes otros dos fallos iguales pendientes de notificar. Lo que hará el Pleno es analizar otras causas similares para aclarar la doctrina, después de que la Sala Primera de lo Civil sentenciara justo lo contrario el pasado febrero, cuando cargó el tributo sobre el consumidor. ¿Qué se puede esperar que aclare el Supremo? “Es probable que determine los efectos retroactivos que tendrá la decisión, pero para las administraciones tributarias, lo cual resulta razonable” por el monto en juego, expone Patricia Gabeiras, socia directora del bufete Gabeiras & Asociados. “Es prudente y razonable y ello no significa ni que, a priori, se vaya a ayudar a la banca, ni prejuzga los efectos que tendrá o no la sentencia de lo contencioso-administrativo en el ámbito civil”, advierte la abogada. A partir de ahí, eso sí, es probable que el nuevo fallo acabé trasladado por consumidores o bancos ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).