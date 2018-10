Ibex 35, en directo: la Bolsa abre con alza del 1% y roza los 9.000 puntos

Virginia Gómez

La CNMV lanza nuevas advertencias sobre chiringuitos financieros

La CNMV ha recibido alertas por parte de los supervisores de Reino Unido, Italia, Noruega y Austria sobre once entidades no registradas para prestar servicios de inversión.

De este modo, la Autoridad de Conducta Financiera ha advertido de que la entidad Gerber and Partners no está autorizada para prestar asesoramiento en materia de inversión. Asimismo, ha identificado tres firmas clon: Deutsche Capital Management Ltd (dbdcm.org), Capital Assets UK (capitalassetsuk.com) y Unicominsurance.net (unicominsurance.net). Ocurre lo mismo con las firmas MNB Holdings Ltd (mnbholdings.com), Green Oak Limited (roiteks.com), Market Solution AS y Custodian Life Ltd; y desde Austria, la firma Getcopro (getcopro.com).

En Italia: Sigma CFD Ltd (sigmacfd.com) y Strategic Future Investment Ltd (master4x.com). Además, el Consob italiano también ha suspendido de manera cautelar por un periodo de 90 días la oferta 'Avacrypto Investment Plan' realizada a través de la web avacrypto.com.