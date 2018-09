Carlos Torres sustituirá a Francisco González al frente del BBVA en enero

Si Santander dio ayer la sorpresa al mercado con una revolucionaria remodelación de su cúpula, hoy lo hace su más directo rival, BBVA. La entidad ha señalado en un hecho relevante enviado ala CNMV que el consejo de administración del banco ha aprobado su remodelación con la próxima jubilación de Francisco González. El más veterano de los banqueros españoles (y de la gran banca europea) será relevado a partir del próximo ejercicio por el actual consejero delegado del grupo, Carlos Torres Vila.

"El consejo de administración de BBVA, en su reunión celebrada en el día de hoy, ha acordado aprobar, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, el plan de sucesión del presidente del Consejo, Francisco González Rodríguez, designando a D. Carlos Torres Vila para ocupar el cargo de presidente ejecutivo de BBVA en el momento en el que el actual presidente cese en su cargo", señala el comunicado de la entidad.

Según este comunicado, el consejo de administración y la comisión de nombramientos abordarán antes de fin de año el nombramiento del nuevo consejero delegado. "Una transición ordenada y bien planificada es fundamental. El Consejo trabaja con dedicación para dar continuidad al gran proyecto de transformación de BBVA", afirma González.

González deja así su cargo, como había anunciado, antes de cumplir los 75 años, edad que cumplirá en octubre de 2019. Su salida se producirá al acabar el presente ejercicio, como explicó este periódico el pasado lunes. El banquero de Chantada podría seguir en el cargo, según los estatutos del banco azul, hasta la junta de accionistas de marzo de 2020: el reglamento de la entidad (modificado en dos ocasiones) establece que el presidente debe abandonar su cargo como muy tarde tras firmar las cuentas del ejercicio en el que cumple los 75 años (lo que sucederá el 19 de octubre de 2019), razón por la que podría permanecer en su actual puesto hasta la citada junta de 2020, cuando se firman estas cuentas.

Carlos Torres, sustituto

Su sustituto será el actual consejero delegado, quien sumió el cargo de número dos de la entidad en mayo de 2015, tras sustituir a Ángel Cano, que salió del banco. Torres llegó a BBVA en 2008 como responsable de Estrategia y Desarrollo Corporativo y asumió la dirección del área global de banca digital en marzo de 2014. La presión de los supervisores, que pretenden que se renueven las cúpulas de los bancos europeos y evitar así que se puedan eternizar los miembros del consejo de un banco también ha pesado en esta previsible salida, explican otras fuentes financieras. González, no obstante, ya explicó en la última rueda de prensa de resultados su idea de marcharse antes de cumplir 75 años.

Dos nombres: Juan Asúa o Ricardo Forcano, suenan como sustitutos de Carlos Torres en el puesto de consejero delegado

"El trabajo de Carlos estos últimos años es la mejor garantía de continuidad en la estrategia", afirma González en unas declaraciones recogidas en la nota de prensa remitida por la entidad. Carlos Torres explica que "gracias a la visión estratégica del presidente hace más de una década, hoy en día no hay proyecto empresarial más atractivo que el de BBVA y es un honor poder formar parte de él”.

“Hace dos años, creo que fue en Davos, yo dije que la edad de jubilación del banco de acuerdo a los reglamentos era 75 años y eso no va a variar, yo cumplo 75 años el año que viene y por lo tanto, usted mismo, ¿no?", explicó en la rueda de prensa posterior a los resultados de 2017. "El consejo está trabajando en el plan de sucesión, y yo también en la medida que pueda me voy a involucrar mucho en ese tema. La buena noticia es que creo que tenemos un equipo fabuloso, francamente fabuloso y que no va a haber sorpresas. El día que me vaya lógicamente va a ser un día triste para mí, sin duda, pero también un día de mucho orgullo de todo lo que puede quedar atrás”. “Lo lógico es que abandone el cargo al finalizar este ejercicio”, repite una fuente financiera.

El hecho de que haya cambiado la cúpula del Banco de España y en parte la del Banco Central Europeo (BCE) también puede ser un motivo para aprovechar y renovar los primeros cargos ejecutivos de BBVA, afirma otra fuente, que como todas, prefieren mantenerse en el anonimato. Falta por despejar quién será el sustituto de Torres como consejero delegado, lo que ocurrirá previsiblemente al cierre del mercado.

Dos nombres aparecen, según varias fuentes, entre los candidatos: Juan Asúa o Ricardo Forcano. El que mantiene una relación más estrecha con el actual consejero delegado es Forcano, director global de talento y cultura y miembro del comité ejecutivo del grupo, pero también, según apuntan fuentes financieras, es el que menos experiencia tiene en la actualidad.

Juan Asúa, director del área de Corporate & Investment Banking de BBVA, es el más veterano en la entidad. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el banco, al que se unió en 1996. Fuentes financieras mantienen que la experiencia que ha acumulado Asúa en BBVA, le validan como un candidato idóneo para ser el número dos del banco.