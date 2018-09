¿Algo ha cambiado en el Ibex? Los expertos creen que es pronto para cerrar el mercado bajista

El Ibex 35 marcó mínimos el pasado 7 de septiembre en 9.171,20 puntos y empezó a subir el día 10. Aunque hay sesiones en las que ha avanzado poco, encadena ocho jornadas consecutivas de ascensos y podría sumar la novena. De mantenerse hoy las ganancias, la subida acumulada en semana y media superaría el 4,5%. Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta semana es de vencimiento mundial de opciones y futuros con la cuádruple hora bruja el viernes, lo que hace que suela haber más volumen y más volatilidad. Es por eso que los expertos se mantienen cautos y no dan carpetazo al mercado bajista, aunque sí coinciden en que lo peor de la guerra comercial ya se habría descontado y en que se han moderado algunos de los riesgos que venían pesando en Europa, como el brexit e Italia.

Desde ActivTrades señalan que a pesar de que esta reacción alcista está siendo "bastante estable", de momento no se puede hablar de un cambio de tendencia. "Debemos pensar que cuando un índice cae 560 puntos en nueve sesiones no es inusual que asistamos a una recuperación de 360 puntos", apunta Eduardo Bolinches, analista de la firma. Añade, sin embargo, que si el selectivo supera los 9.600, entonces sí sería un cambio de rumbo. Precisamente hoy el Ibex 35 roza los 9.600 puntos, aupado por la banca y grandes valores como Telefónica.

Por su parte, MacroYield recuerda que el recrudecimiento de la guerra comercial ha llevado al mejor comportamiento de la renta variable estadounidense frente a la europea. "No obstante, el movimiento a favor de la Bolsa estadounidense podría no estar tan claro en esta ocasión pues, en Europa, se han moderado, aunque no eliminado, tres de los grandes riesgos" que venían pesando sobre sus cotizaciones: por un lado, la amenaza de los aranceles por parte de Trump a los autos europeos, dado que según la firma podrían reanudarse las conversaciones. Por otro, el temor a que Italia decida saltarse las normas fiscales europeas. Y, además, el temor a un brexit sin acuerdo parece más lejano.

En su informe diario, Unicorp destaca que "cuando lo peor está descontado, solo queda un camino", y ese camino sería el de la recuperación de las Bolsas tras el turbulento periodo vacacional. "A pesar de que esta semana se ha dado un paso más en la guerra comercial, los activos de riesgo están recuperando posiciones. Tanto la renta variable, como la renta fija de corte más agresivo están recuperándose de las fuertes pérdidas de los últimos meses". A su juicio, la noticia de que Estados Unidos impondrá aranceles del 10% a importaciones de productos chinos por importe de 200.000 millones de dólares "ha sido aplaudida por el mercado por extraño que resulte".

Para Aitor Méndez, analista de IG, "la sensación dejada por los últimos movimientos comerciales entre las dos primeras potencias económicas es que la escalada de la crispación ha sido menor a la temida inicialmente".

Igualmente, Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities, opina que el reciente anuncio por parte de las autoridades estadounidense sobre la implantación de nuevas tarifas a 200.000 millones de dólares de importaciones chinas y la réplica de China, imponiendo también unas tarifas a 60.000 millones de dólares de importaciones estadounidenses, "estaba ya descontado por los inversores", lo que explicaría la reacción positva de las Bolsas. Sin embargo, el experto se mantiene prudente porque advierte que, a partir de enero, si ambas naciones no llegan a un acuerdo, es más que factible que las nuevas tarifas se revisen al alza, hasta el 25%. "Este sería un escenario muy negativo para los mercados de valores mundiales, ya que, según estudios de varias casas de análisis macroeconómico, entre ellas uno reciente de Oxford Economics, la guerra comercial terminaría por lastrar el crecimiento de ambas economías, las dos mayores del mundo, y de la economía global en su conjunto".

Hoy mismo, la OCDE señala que La incertidumbre en torno a las políticas comerciales entre EE UU y China puede estar contribuyendo a una ralentización comercial más aguda de lo anticipado. Y es una de las razones, junto a las crecientes tasas de interés en EE UU y la apreciación del dólar, que le ha llevado a rebajar hoy sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2018 y 2019, que dejó en el 3,7 % para ambos años.