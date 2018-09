El reto de Amazon debe ser el billón... de ingresos

Una capitalización de mercado de 1 billón de dólares es tan impresionante como carente de significado. Amazon lo alcanzó el martes, uniéndose a Apple. Pero las capitalizaciones de mercado son una ficción matemática. Un objetivo mucho más importante serían unos ingresos de 13 dígitos. Ningún otro se ha acercado, pero Amazon podría.

El gigante tuvo ingresos de 208.000 millones de dólares en los últimos cuatro trimestres contables. Sigue estando muy por debajo de Apple, con 255.000 millones. También es menos de la mitad de los 510.000 millones cosechados por la cadena de supermercados Walmart y sitúa Amazon en el puesto 16 de las empresas cotizadas en el mundo. Estas cifras representan la actividad real, a diferencia de los valores de mercado, que están repletos de supuestos sobre crecimiento y aplican el precio de las acciones a todos los títulos, independientemente de si es probable que se negocien o no.

La verdadera pregunta, pues, es quién llegará a ser el primer generador de 1 billón de dólares en ingresos. Probablemente no Apple, que vende ya el 39% de los smartphones en EE UU, según Kantar. No hay mucho más que pueda hacer además de seducir a los clientes para que actualicen sus teléfonos. Y es casi seguro que el título no pertenecerá a Walmart. A pesar de sus enormes ventas, un valor de mercado relativamente bajo de 284.000 millones refleja un crecimiento inferior al 3% anual.

Amazon sí podría. Aunque ya tiene casi el 50% de todas las ventas online de EE UU, según eMarketer, siguen siendo una parte relativamente pequeña de las totales de los consumidores estadounidenses. La participación de Amazon en las ventas al por menor del país está en torno al 5%. El negocio en la nube de Jeff Bezos también está creciendo rápido, casi un 50% al año. Esto deja margen para la expansión.

Hagamos matemáticas. Los ingresos de Amazon crecieron un 30% el año pasado. A ese ritmo, se necesitarían seis años para conseguir el billón de dólares. Si lo dividimos a la mitad, tardará el doble. Amazon podría mantener el ritmo comprando tiendas físicas como hizo con Whole Foods, recortando los precios para ganar clientes de Walmart. Apenas ganaría rentabilidad, que nunca ha sido la prioridad de Bezos. Pero lo acercaría a un hito más importante.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías.