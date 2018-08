Ibex en directo: el selectivo se agota y queda suspendido a las puertas de los 9.600 puntos

Nuño Rodrigo

Los vigilantes de Ilunion en Barajas siguen adelante con la huelga

Los vigilantes de seguridad de Ilunion del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas siguen adelante con la huelga parcial convocada desde el próximo 24 de agosto hasta el 3 de septiembre, después de que fracasara la segunda reunión de negociación mantenida hoy con la empresa.

No obstante, Alternativa Sindical, el sindicato convocante de la protesta, no da por agotada la vía de la negociación, al tiempo que advierte de que, si finalmente los trabajadores se ven abocados al conflicto, los once días de paros parciales "pueden ser sólo el inicio".