Arabia Saudí respalda a Elon Musk en sus planes de recomprar Tesla

El fundador de Tesla y Space X, Elon Musk, ha reconocido hoy el interés del fondo soberano de Arabia Saudí por participar en su plan de recompra de acciones de Tesla para excluirla de la cotización bursátil. Así lo ha afirmado Musk en un post colgado en la web de Tesla, donde explica que, cuando anunció a través de Twitter que la financiación para ejecutar su plan "estaba asegurada", lo hizo después de reunirse con los responsables del fondo soberano saudí, que recientemente adquirió el 5% de las acciones de la empresa de coches eléctricos a través de la Bolsa.

"El fondo soberano de Arabia Saudí me ha planteado muchas veces recomprar Tesla (...). Al principio de 2017 me trasladaron su interés por la importancia que tiene para ellos diversificarse del petróleo. Después hemos mantenido multitud de reuniones en las que han reiterado su interés y han intentado seguir hacia adelante con esta operación", afirma Musk. Este destaca que el 31 de julio, el director general del fondo soberano saudí le trasladó su lamento por el hecho de que Musk no hubiese avanzado en ese proceso. "Después de esa reunión no tenia duda de que podría cerrar un acuerdo con el fondo saudí, y que era cuestión de iniciar el proceso. Por eso hablé de "financiación asegurada" cuando hice el anuncio el 7 de agosto".

Musk reconoce que sigue manteniendo reuniones con los responsables del fondo árabe, quienes ya le han trasladado que participarán en el proceso una vez estudien todos los pormenores del proceso, como la situación financiera de la compañía, los requisitos normativos o los porcentajes requeridos. Estos detalles, explica el fundador de Tesla, serán trasladados a los accionistas interesados en su momento. "Sigo reuniéndome con el fondo saudí y con otros inversores, algo que siempre he planeado ya que me gustaría que Tesla continuase teniendo una amplia base de inversores. Lo apropiado es terminar estas conversaciones antes de presentar una propuesta detallada a un comité independiente de la junta".

El 7 de agosto, Elon Musk anunció a través de Twitter que estudiaba recomprar Tesla por un precio de 420 dólares la acción, una prima del 23% respecto a la cotización del día anterior. Algo que valoraría al fabricante de vehículos eléctricos en 72.000 millones de dólares (62.000 millones de euros), aunque Musk también ha querido salir al paso de esta estimación. "Ese cálculo es exagerado. El precio de compra de 420 dólares solo se usaría para los accionistas de Tesla que no continuaran siéndolo si siguiese cotizando. Mi mejor estimación es que aproximadamente dos tercios de las acciones de todos los inversores actuales se conservarían en una Tesla privada".